Це був вже другий випадок, коли ці команди зійшлись між собою в матчі-відкритті. У 2010-му турнір приймала ПАР і тоді африканці розписали нічию з мексиканцями (1:1), повідомляє 24 Канал.

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Хто став героєм матчу-відкриття ЧС?

Підопічні Хав'єра Агірре були явними фаворитами зустрічі та довели це на полі. "Ель Трі" забили по голу в кожному з таймів зусиллями Хуліана Кіньйонеса та Рауля Хіменеса.

Гол останнього став особливим як для Мексики, так і самого гравця. Нападник Фулхема поїхав вже на третій свій Мундіаль, але тільки на рідній арені "Ацтека" він зміг забити.

Крім того, варто згадати, що у 2020 році Рауль ледь не помер на футбольному полі. Тоді він грав за Вулверхемптон та зазнав моторошної травми під час гри із Арсеналом.

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Хіменес зіштовхнувся головами із Давідом Луїсом та отримав перелом черепа. Лікарі тоді заявили, що мексиканець дивом вижив, оскільки кістки не зачепили мозок.

Сама тріщина у черепі зросталась довго, що змусило Рауля поставити кар'єру на паузу. Десь півроку Хіменес не тренувався із командою, але потім вирішив повернутися у футбол. Форвард зізнавався, що ні на секунду не замислювався щодо завершення кар'єри.

Із самого першого моменту хірурги розповіли мені, що сталося, пояснили всі ризики. Вони сказали мені, що справжнє диво те, що я взагалі вижив. Відновлення після перелому черепа тривало довше, ніж очікувалось. Справжнє диво, що я взагалі повернувся на поле. Але я ніколи не думав, що мені доведеться завершити кар’єру. Така ймовірність існувала, але я був упевнений, що повернуся,

– зізнавався Хіменес

Зрештою на поле Рауль повернувся лише влітку 2021-го. Правда, тепер мексиканцю доводиться грати зі спеціальною пов'язкою до завершення кар'єри.

Вона захищає зону кісткового мозку. У гравця була опція грати в шоломі, як свого часу обрав Петр Чех після струсу мозку. Проте Хіменес відмовився, адже так він не міг контролювати свої удари головою.

У підсумку форвард не раз ще забивав головою, а свою пов'язку використовував для іронічного святкування. До прикладу, один зі своїх м'ячів мексиканець відзначив у піратському стилі.



Рауль Хіменес помістив захисну пов'язку на око заради святкування / фото Getty Images

У 2023 році Рауль перебрався у Фулхем, де став основним. І ось нарешті на домашньому Мундіалі футболіст забив важливий гол, тому недивно, що він розплакався після цього успіху.

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Немає сумнівів, що цей турнір є останнім змаганням топ-рівня для мексиканця. Йому вже 35 років, а після Мундіалю він має повернутися у Вулверхемптонв, який вилетів у Чемпіоншип.

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