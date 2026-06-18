Особливо круто, що в цих іграх була зафіксована лише одна нульова нічия. 24 Канал згадує основні пам'ятні моменти, що стались на ЧС-2026 з 11 по 17 червня.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

"Червоний" матч-відкриття з кумедним рефері

Стартова гра Мундіалю не склалась з точки зору спортивної інтриги. Мексика була на голову сильніше за ПАР і рахунок 2:0 був ще дуже благосклонним для африканської команди.

Проте матч також запам'ятався кількома цікавими подіями. В епіцентрі них опинився арбітр Вілтон Сампайо, який виписав аж три прямі червоні картки. Дві отримали гравці ПАР, ще одну – мексиканець Сесар Монтес.

Це був перший матч-відкриття із аж трьома червоними картками. Ба більше, рефері повеселив публіку своїм поясненням вилучення Зване. Він зробив це дуже ламаною англійською, що ані фанати, ані самі футболісти його не зрозуміли.

Як Вілтон Сампайо пояснював вилучення: дивитися відео

Звільнення після першого туру

Вже на старті Мундіалю відбулась перша відставка тренера. Не витримали нерви у Федерації футболу Тунісу, який стартував із розгромної поразки від Швеції (1:5).

Після цієї гри вирішили одразу відправити у відставку Сабрі Лямуші, якого призначили лише в січні. У наступних матчах збірної на ЧС команду тренуватиме Ерве Ренар, який виводив на Мундіаль Саудівську Аравію.

Загалом в федерації Тунісу повний бардак. До Лямуші лише півроку відпрацював Самі Трабелсі, а до нього Фаузі Бензарті, якому виділили всього три місяці.

Вірусний воротар Кабо-Верде

Головною сенсацією першого туру стала осічка збірної Іспанії. Чинні чемпіони Європи примудрились зіграти у нульову нічию із дебютаному Мундіалів Кабо-Верде.

Іспанія ще встигне надолужати втрачене, а ось для африканців цей результат став справжнім святом. В епіцентрі уваги пинився 40-річний воротар Возінья, який здійснив аж 7 сейвів.

Особливо милий момент був на його післяматчевій пресконференції. Журналістка показала Возіньї його інстаграм-сторінку. До матчу на неї було підписано лише 50 тисяч, але після гри ця цифра сягнула майже двох мільйонів. Це сильно розчулило кіпера!

Возіньї розповіли про бум в його інстаграмі: дивитися відео

Суддя-расист на VAR

Матч Німеччина – Кюрасао ознаменувався не лише погромом останніх з рахунком 7:1. Перед грою у скандал вляпався австралійський суддя Шон Еванс, який працював на VAR.

Перед грою транслятор традиційно показав кадр з кімнати відеоспостереження. В цьому кадрі Шон продемонстрував жест "White Power", який вважається расистським. Проте ФІФА проігнорувала дії Еванса та не відсторонила його від ігор ЧС.

Шон Еванс продемонстрував расистський жест: дивитися відео

Мессі – рекордсмен ЧС, але не без скандалу

Головним футбольним героєм першого туру можна сміливо називати Ліонеля Мессі. Аргентинець фактично сам "зробив" гру проти Алжиру, оформивши хет-трик (3:0).

Огляд матчу Аргентина – Алжир: дивитися відео на Megogo

Завдяки ньому Лео довів кількість своїх голів на Мундіалі до 16-ти та наздогнав рекордсмена-бомбардира Мірослава Клозе. Наступний м'яч Ліонеля на турнірі зробить його одноосібним бомбардиром.

Правда, є певні нюанси. По-перше, Ліонеля цілком може обійти вже в наступному турі Кіліан Мбаппе. Француз оформив дубль проти Сенегала і у нього вже 14 голів на чемпіонатах світу. Навіть якщо Мессі обійде Клозе, француз може швидко забрати у аргентинця цей статус.

По-друге, в матчі з Алжиром був контраверсійний момент за участі Лео. За рахунку 1:0 Ліонель наступив шипами на литковий м'яч Аїсси Манді, який впевнено міг тягнути на червону картку. Суддя фол зафіксував, проте не виписав Мессі жодної картки.

Як Мессі уникнув червоної картки: дивитися відео

Яскраві фанати Норвегії та Гани

На чемпіонаті світу традиційно з'являються чимало колоритних фанатів, адже на турнір з'їзжаються багато різних націй. Особливо варто виділити норвежців, які ефектно святкували перемогу над Іраком. "Заплив" скандинавів вийшов дуже ефектним!

Норвезькі вболівальники ефектно підтримують: дивитися відео

Також публіку розважили і фанати з Гани. Вони прийшли на матч проти Панами в ефектному одязі, а один з них вдався до "чаклування", розвіюючи таємний порошок по стадіону.

Дивний фанат Гани на матчі проти Панами: дивитися відео

Hydration Break: за чи проти?

Чемпіонат світу-2026 недарма називають найбільш технологічним в історії. Для європейців кілька ноу-хау стали незвичними на Мундіалі. В перу чергу, мова про паузи на водопій.

ФІФА зробила ці таймаути обов'язковими, тож тепер в кожному з таймів додаються паузи на 2 – 3 хвилини. Доволі швидко стало зрозуміло, що головний сенс цього є виключно комерційним.

На багатьох матчах температура не сягала високих позначок, але Hydration Break все одно застосовувались. Тож ФІФА отримала додатковий час для продажу слотів під рекламу, а тренери – для внесення корективів у гру.