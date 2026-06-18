Між собою зійшлись аутсайдери групи L Гана та Панама. Номінально матч виглядав найменш престижним на Мундіалі, але для учасників зустрічі він багато що значив, повідомляє 24 Канал.

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Чому цей матч був важливий?

Напередодні між собою відіграли фаворити квартету, де Англія переграла Хорватію. Проте за новим форматом чемпіонату світу в плей-оф можна потрапити і з третього місця.

Саме за цю позицію і боротимуться Гана з Панамою, тому їх очна зустріч була надважливою. Африканська команда вважалась фаворитом бою, адже мала кількох відомих гравців у складі.

Серед них є зірка Манчестер Сіті Антуан Семеньо, ветеран Джордан Айю та гравець Аталанти Камалдін Сулемана. При цьому тренер Карлуш Кейруш вирішив залишити на заміні вінгера Атлетіка Іньякі Вільямса.

Гана – Панама 1:0

Гол: Іренкі, 90+5.

Однак на полі Панама змогла присоромити скептиків та здивувати своєю грою. Підопічні Томаса Крістіансена володіли ініціативою майже весь матч та фактично диктували свої умови ганцям.

Доволі гострим був нападник Ватерман, який завдав кількох небезпечних ударів. В одному з них класним сейвом відзначився кіпер Гани Лоуренс Аті Зігі.

Воротар загалом вирізнявся своєю різкою та відважною грою. Але за це воротар Санкт-Галлена поплатився, отримавши травму перед перервою. На другий тайм вийшов вже другий воротар Асаре.

Гра суттєво пожвавилась після перерви, коли Гана почала активніше грати в нападі. При цьому і Панама не цуралась бігти в атаку, тож команди фактично грали без центру поля.

Як Гана вирвала три бали?

Дуже близько до стійки пробивали Мартінес та Рамос. У ганців в площину били Аджетеї та Семеньо, але Москера був на місці. Зрештою ефективність атак команд значно поступалась швидкостям та бажанню.

Під завісу матчу у складі Гани вийшов ексгравець Кривбаса Прінс Аду, який у 2024 році був проданий у Вікторію Плзень за 1 мільйон євро. Останні хвилини пройшли за взаємних атак кожної з команд.

І у підсумку фортуна посміхнулась Гані. На п'ятій компенсованій хвилині Асанте ефектно прорвався по флангу та прострілив у центр, де Іренкі дбив м'яч у порожні ворота. Таким чином, "чорні зірки" вирвали таку важливу перемогу.

Яке становище в групі L на ЧС-2026?