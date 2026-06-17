Команда ефектно пройшла плей-оф, зупинивши топову Італії. У першому матчі на Мундіалі підопічним Сольбаккена протистояла збірна Іраку, повідомляє 24 Канал.

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Який склад має Норвегія?

Обидві збірні є рідкими гостями на чемпіонатах світу. Ірак до цього був на турнірі лише у 1986-му, де зазнав трьох поразок. Тепер же "леви Месопотамії" подолали довгий шлях на Мундіаль, який завершився перемогою над Болівією у міжконтинентальному плей-оф.

Норвежців же не було на ЧС аж з 1998 року. Зараз у скандинавів підібрався дуже потужний підбір гравців, де головною зіркою є нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Проте і без нього Сольбаккен міг розраховувати на інших відомих футболістів. У старті на гру з Іраком вийшли лідер Арсенала Мартін Едегор, захисник Боруссії Дортмунд Юліан Рюерсон та талант з Лейпцига Антоніо Нуса.

Разом із Голандом в нападі з'явився гравець Атлетіко Александер Серлот, тоді як Юрген Странд Ларсен із Крістал Пелес залишився в запасі. Крім того, на заміні опинився вихованець Манчестер Сіті Оскар Бобб.

Ірак – Норвегія 1:4

Голи: Хуссейн, 39 – Голанд, 29, 43, Естігор, 76, Хуссейн, 90+6 (автогол).

Команди довго приглядались одна до одної. Норвежці очікувано приборкали м'яч та володіли ініціативою, тоді як Ірак вибудував солідну оборону.

Довгий час Голанд і компанія не могли створити гострих моментів. Суперник мав поодинокі моменти на чужій половині поля. Гру суттєво оживив перший гол, який стався одразу після таймауту в середині першого тайму.

Нуса запустив у карний майданчик Вольфе, той прострілив на дальну стійку, де у вже порожні ворота м'яч добив Голанд. Норвежці заспокоїлись після цього м'яча.

Що Голанд зробив у першому таймі?

А ось Ірак навпаки завівся та став проводити разючі атаки. Одна із них завершилась омріяним голом для азійців. Аль-Аммарі увірвався у карний майданчик Норвегії, де точно навісив на Хуссейна.

Аймен головою точно пробив під стійку воріт Нюлана. Для Іраку це лише другий гол в історії своїх виступів на Мундіалі. "Леви Месопотамії" цілком могли піти на перерву навіть лідером гри.

Команда Грема Арнольда видала потужну кінцівку тайму. Баєш не реалізував вихід сам на сам, Тахсін та Аль-Хамаді неточно замикали подачі, а Хашем потужно пробив з-за меж карного майданчика над поперечиною.

Проте перед цим була дуже прикра помилка для Іраку. Кіпер команди Хассан не прийняв вчасно пас від партнера по команді. Його випередив Голанд, який добив м'яч у порожні ворота, оформивши дубль.

Як Норвегія добила азійців?

У другому таймі запал Іраку суттєво знизився. Норвежцям вдалось притиснути підопічних Арнольда до своїх воріт, тоді як сили азійської команди для контратак поступово закінчувались.

Завершувати гру міг Голанд, який дивом не реалізував вихід віч-на-віч. Проте розвинути перевагу європейцям допоміг Естігор. Захисник вийшов на заміну та вже за три хвилини головою точно замкнув подачу Едегора з кутового.

Команди відверто догравали матч після цього. Однак і це не завадило Норвегії довести рахунок до розгрому. Голанд скинув в центр воротарського майданчика після навісу з флангу, де Хуссейн зрізав снаряд у свої ворота.

Яке становище у групі І на ЧС-2026?