У Маямі між собою зустрілись претенденти на плей-оф Уругвай та Саудівська Аравія. Команди раніше одного разу перетинались між собою в рамках чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

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Як Уругвай залишився без ветеранів?

У 2018 році "чарруа" переграли мінімально аравійців завдяки голу Луїса Суареса. До звітного поєдинку Уругвай також підходив фаворитом, хоча команда Марсело Б'єлси вже мала куди скромніший склад.

Зі збірною вже зав'язали Кавані, Годін та Касерес, тоді як Суареса тренер вирішив не викликати на ЧС. Головними зірками команди були півзахисники Вальверде та Бентанкур, а також нападник Нуньєс.

Також варто відзначити повернення в команду Фернандо Муслери. До березня воротар не виступав за команду аж три роки, але на Мундіалі Б'єлса вирішив зробити ставку саме на кіпера-ветерана.

Саудівська Аравія – Уругвай 1:1

Голи: Аль-Амрі, 41 – М. Араухо, 80.

Уругвай активно почав у звітному матчі та багато пресингував опонента на його половині поля. Моменти у команди Б'єлси такж були, але на заваді голу ставав кіпер саудів.

Аль-Оваїс рятував команду після небезпечних ударів Араухо та Віньяса. У свою чергу визнані лідери Уругваю залишались в тіні. Нуньєс взалаі мав лише один момент, пробивши з близької відстані дуже неточно.

Саудівська Аравія зрештою витримала тиск та змогла перехопити ініціативу ближче до кінця першого тайму. Муслера здійснював сейви після не надто небезпечних ударів, але зберегти ворота "на замку" Фернандо не зміг.

Як команди забивали на добиванні?

Перед перервою відзначився Аль-Амрі, який вдало зіграв на добиванні після удару головою від Канно та сейву Муслери. Після перерви Б'єлса здійснив кілька замін, знявши з гри навіть Нуньєса.

Уругвай очікувано захопив ініціативу та часто пробивав по воротах Аль-Оваїса. Але саудівський кіпер залишався надійним на лінії, тоді як захист азійців не давав супернику багато шансів.

Але все ж втримати перемогу "зелені соколи" не змогли. На 80-й хвилині кіпер аравійців відбив удар головою Віньяса, але Максі Араухо вдало зіграв на добиванні. В останні хвилини Уругвай мав кілька класних моментів, але рахунок на табло все ж зафіксував нічию (1:1).

Яке становище в групі H?