У першому турі команда Томаса Тухеля у Далласі протистояла головному супернику по групі L Хорватії. Англійці дуже потужно провели відбір, тому команду вважають одним з головних претендентів на трофей, повідомляє 24 Канал.

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Які склади обрали тренери?

Англія виграла всі кваліфікаційні матчі, при цьому не пропустивши жодного голу. Тухель взяв на Мундіаль потужний склад, в який не потрапили навіть Палмер, Фоден та Александер-Арнольд.

Зрештою на матч із хорватами тренер виставив майже оптимальний склад. Лише Букайо Сака через пошкодження був недоступний. У свою чергу Златко Далич зумів дещо здивувати.

По-перше, тренер залишив у запасі бомбардира з Осасуна Анте Будіміра. Також в основу не потрапили Матео Ковачіч, Андрей Крамарич та Нікола Влашич. Загалом же "картаті" несподівано вийшли грати у п'ять захисників.

Англія – Хорватія 4:2

Голи: Кейн, 12 (пен), 42, Беллінгем, 47, Решфорд, 85 – Батуріна, 36, Муса, 45+5.

Але у першому таймі такий вибір тренера дозволив Хорватії грати на рівних із "трьома левами". Вже на десятій хвилині Англія отримала право на пенальті після фолу Модрича на Мадуеке.

Лівакович потягнув удар Кейна, але перед цим вийшов з воріт. Гаррі дали перебити з позначки і він не схибив. Проте Хорватія в середині першого тайму відновила перевагу.

Батуріна красиво і точно пробив з-за меж карного майданчика. Загалом же кінцівка першого тайму ознаменувалась аж трьма голами. Після голу хорватів Англія знову вийшла вперед.

Кейн оформив дубль, точно пробивши головою після навісу Райса з кутового. Але піти на перерву з перевагою Англії не дозволив Муса, який зрівняв рахунок.

Як Англія добила хорватів?

Комбінація вийшла топова. Після закидання з глибини Перішич скинув на набігаючого Мусу, який прошив Пікфорда. Таким чином, Далич вгадав із парою неочікуваних форвардів, які забили по голу.

Очікувалось, що "картаті" продовжать чинити опір Англії, але одразу вже на старту другого тайму хорвати пропустили третій м'яч. Героєм епізоду став Беллінгем, який протягнув м'яч з флангу та вразив ворота Ліваковича з гострого кута.

Загалом Домінік був одним з героїв цієї зустрічі. Попри багато пропущених голів хорват здійснив аж сім сейвів. Лівакович до останнього залишав свою команду в грі.

Але все ж "картаті" так і не змогли вирвати нічию. Натомість під кінець зустрічі Англія поставила крапку завдяки гравцям з заміни. Сака вивів Решфорда на ударну позицію, той хитнув Станішича та пробив у вільний кут воріт.

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