Серед них є і збірна Англії, яка вже засумувала за великими трофеями. Під чемпіонат світу-2026 "три леви" запросили іноземного спеціаліста Томаса Тухеля, повідомляє The Sun.

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Чим харчуватимуться англійці?

Німець вирішив встановити нові оригінальні правила перед ЧС-2026. Англійцям доведеться брати свою білизну на Мундіаль, адже тренерський штаб насторожили негативні відгуки.

Тепер же Тухель і його штаб вирішили встановити жорсткі правила харчування для гравців. Повідомляється, що футболістам строго заборонять відвідувати ресторани поза готелем та вживати вино.

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Крім того, англійцям не даватимуть вишукані страви, але зроблять ставку на домашню їжу. В раціоні "трьох левів" будуть тости з квасолею, яєчня-болтунья та овочі.

Тухель вважає. що домашня їжа підвищить настрій та бойовий дух команди під час спекотного літнього турніру. При цьому гравців не обмежуватимуть солодким. Їм будуть доступні шоколадні батончики, цукерки Haribo та англійський чаю на сніданок.

Чого чекати від Англії на Мундіалі?