Серед них є і збірна Англії, яка вже засумувала за великими трофеями. Під чемпіонат світу-2026 "три леви" запросили іноземного спеціаліста Томаса Тухеля, повідомляє The Sun.
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Чим харчуватимуться англійці?
Німець вирішив встановити нові оригінальні правила перед ЧС-2026. Англійцям доведеться брати свою білизну на Мундіаль, адже тренерський штаб насторожили негативні відгуки.
Тепер же Тухель і його штаб вирішили встановити жорсткі правила харчування для гравців. Повідомляється, що футболістам строго заборонять відвідувати ресторани поза готелем та вживати вино.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Крім того, англійцям не даватимуть вишукані страви, але зроблять ставку на домашню їжу. В раціоні "трьох левів" будуть тости з квасолею, яєчня-болтунья та овочі.
Тухель вважає. що домашня їжа підвищить настрій та бойовий дух команди під час спекотного літнього турніру. При цьому гравців не обмежуватимуть солодким. Їм будуть доступні шоколадні батончики, цукерки Haribo та англійський чаю на сніданок.
Чого чекати від Англії на Мундіалі?
- Для збірної Англії це буде вже 17-ий чемпіонат світу в історії. Попри те, що команда завжди мала потужний склад, у неї небагато досягнень на турнірі.
- Англійці змогли виграти Кубок світу лише у 1966 році, коли турнір проходив на їх території. Ще двічі "три леви" доходили до півфіналу (1990 та 2018 роки).
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Англія опинилась у групі L. Суперниками підопічних Тухеля стануть Хорватія (17 червня), Гана (23 червня) та Панама (27 червня).