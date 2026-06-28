Путівки на ЧС-2026 завоювали 48 команд, які розділились на 12 груп. Позаду відіграно аж 72 зустрічі, які визначили 32 збірні-учасниці плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Хто вилетів з ЧС-2026?

Натомість 16 збірних завершили свої виступи вже на груповій стадії. 12 команд посіли четверті місця, ще 4 стали найгіршими серед третіх місць:

Південна Корея

Чехія

Катар

Шотландія

Гаїті

Кюрасао

Туніс

Іран

Нова Зеландія

Уругвай

Саудівська Аравія

Ірак

Йорданія

Узбекистан

Панама

Які пари в 1/16 фіналу?

З поточного турніру на чемпіонаті світу з'являється стадія 1/16 фіналу. З неї і розпочнуть учасники плей-оф, щоб визначити володаря Кубка світу. Пари сформувались наступні:

28 червня, 22:00. ПАР – Канада (Лос-Анджелес)

ПАР – Канада 29 червня, 20:00. Бразилія – Японія (Г'юстон)

Бразилія – Японія 29 червня, 23:30. Німеччина – Парагвай (Бостон)

Німеччина – Парагвай 30 червня, 04:00ю Нідерланди – Марокко (Монтеррей)

Нідерланди – Марокко 30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія (Даллас)

Кот-д'Івуар – Норвегія 1 липня, 00:00. Франція – Швеція (Нью-Йорк)

Франція – Швеція 1 липня, 04:00. Мексика – Еквадор (Мехіко)

Мексика – Еквадор 1 липня, 19:00. Англія – ДР Конго (Атланта)

Англія – ДР Конго 1 липня, 23:00. Бельгія – Сенегал (Сіетл)

Бельгія – Сенегал 2 липня, 03:00. США – Боснія і Герцеговина (Сан-Франциско)

США – Боснія і Герцеговина 2 липня, 22:00. Іспанія – Австрія (Лос-Анджелес)

Іспанія – Австрія 3 липня, 02:00. Португалія – Хорватія (Торонто)

Португалія – Хорватія 3 липня, 06:00. Швейцарія – Алжир (Ванкувер)

Швейцарія – Алжир 3 липня, 21:00. Австралія – Єгипет (Даллас)

Австралія – Єгипет 4 липня, 01:00. Аргентина – Кабо-Верде (Маямі)

Аргентина – Кабо-Верде 4 липня, 04:30. Колумбія – Гана (Канзас)

В разі нічиєї в основний час команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і вони не виявлять переможця, доля путівки в наступну стадію буде вирішена в серії пенальті.

Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Згідно з розкладом ЧС-2026, гра запланована на неділю, 19 липня, початк – о 22:00 за київським часом.