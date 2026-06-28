Путівки на ЧС-2026 завоювали 48 команд, які розділились на 12 груп. Позаду відіграно аж 72 зустрічі, які визначили 32 збірні-учасниці плей-оф, повідомляє 24 Канал.
До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026
Хто вилетів з ЧС-2026?
Натомість 16 збірних завершили свої виступи вже на груповій стадії. 12 команд посіли четверті місця, ще 4 стали найгіршими серед третіх місць:
- Південна Корея
- Чехія
- Катар
- Шотландія
- Гаїті
- Кюрасао
- Туніс
- Іран
- Нова Зеландія
- Уругвай
- Саудівська Аравія
- Ірак
- Йорданія
- Узбекистан
- Панама
Які пари в 1/16 фіналу?
З поточного турніру на чемпіонаті світу з'являється стадія 1/16 фіналу. З неї і розпочнуть учасники плей-оф, щоб визначити володаря Кубка світу. Пари сформувались наступні:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- 28 червня, 22:00. ПАР – Канада (Лос-Анджелес)
- 29 червня, 20:00. Бразилія – Японія (Г'юстон)
- 29 червня, 23:30. Німеччина – Парагвай (Бостон)
- 30 червня, 04:00ю Нідерланди – Марокко (Монтеррей)
- 30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія (Даллас)
- 1 липня, 00:00. Франція – Швеція (Нью-Йорк)
- 1 липня, 04:00. Мексика – Еквадор (Мехіко)
- 1 липня, 19:00. Англія – ДР Конго (Атланта)
- 1 липня, 23:00. Бельгія – Сенегал (Сіетл)
- 2 липня, 03:00. США – Боснія і Герцеговина (Сан-Франциско)
- 2 липня, 22:00. Іспанія – Австрія (Лос-Анджелес)
- 3 липня, 02:00. Португалія – Хорватія (Торонто)
- 3 липня, 06:00. Швейцарія – Алжир (Ванкувер)
- 3 липня, 21:00. Австралія – Єгипет (Даллас)
- 4 липня, 01:00. Аргентина – Кабо-Верде (Маямі)
- 4 липня, 04:30. Колумбія – Гана (Канзас)
В разі нічиєї в основний час команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і вони не виявлять переможця, доля путівки в наступну стадію буде вирішена в серії пенальті.
Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Згідно з розкладом ЧС-2026, гра запланована на неділю, 19 липня, початк – о 22:00 за київським часом.