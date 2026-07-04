Команда Томаса Тухеля з боями пройшла ДР Конго в 1/16 фіналу. Африканці забили першими і тому "трьом левам" довелось робити камбек в другому таймі, повідомляє talkSPORT.
До теми Роналду поставив Торонто на вуха: як футболіст святкував вихід в 1/8 ЧС-2026
В чому проблема Мехіко?
У підсумку англійці виграли з рахунком 2:1 та кваліфікувались в 1/8 фіналу. Згідно з розкладом ЧС-2026, суперником підопічних Тухеля стане збірна-господарка Мексика.
Причому зустріч буде для Англії фактично гостьовою, адже пройде в Мехіко на знаменитому стадіоні "Ацтека". Перед зустріччю європейська команда зіштовхнулась із незвичною проблемою.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Річ в тому, що арена знаходиться на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Англійці ж всі зустрічі проводили в США і тепер не мають часу нормально адаптуватися до гірської місцевості.
Що вживатимуть англійці?
У підсумку тренерський штаб "трьох левів" дозволив футболістам приймати віагру після прибуття в Мехіко. Цей препарат призначений не тільки для відновлення ерекції у чоловіків.
Він допомагає регулювати кров'яний тиск, розширюючи судини у легенях. На великих висотах це дозволяє уникати швидкої втоми та запаморочень.
Важливо зазначити, що віагра не є забороненим препаратом з боку Всесвітньою антидопінгової асоціації. Раніше на швидку втому під час ігор у Мексиці скаржились гравці збірної Чехії.
Як Англія виступає на ЧС-2026?
- Підопічні Тухеля набрали сім очок на груповій стадії, посівши перше місце. В першій зустрічі турніру Англія переграла Хорватію в результативному матчі (4:2).
- Після цього "три леви" розписали нульову нічию із Ганою та здобули перемогу над Панамою (2:0). В 1/16 фіналу англійці не без пробле пройшли ДР Конго (2:1).
- Згідно з календарем ЧС-2026, матч Мексика – Англія призначений на 6 липня в Мехіко. Початок зустрічі – о 03:00 за київським часом. Нагадаємо, що мексиканці виграли усі чотири матчі на Мундіалі, не пропустивши жодного м'яча.