Команда Томаса Тухеля з боями пройшла ДР Конго в 1/16 фіналу. Африканці забили першими і тому "трьом левам" довелось робити камбек в другому таймі, повідомляє talkSPORT.

До теми Роналду поставив Торонто на вуха: як футболіст святкував вихід в 1/8 ЧС-2026

В чому проблема Мехіко?

У підсумку англійці виграли з рахунком 2:1 та кваліфікувались в 1/8 фіналу. Згідно з розкладом ЧС-2026, суперником підопічних Тухеля стане збірна-господарка Мексика.

Причому зустріч буде для Англії фактично гостьовою, адже пройде в Мехіко на знаменитому стадіоні "Ацтека". Перед зустріччю європейська команда зіштовхнулась із незвичною проблемою.

Річ в тому, що арена знаходиться на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Англійці ж всі зустрічі проводили в США і тепер не мають часу нормально адаптуватися до гірської місцевості.

Що вживатимуть англійці?

У підсумку тренерський штаб "трьох левів" дозволив футболістам приймати віагру після прибуття в Мехіко. Цей препарат призначений не тільки для відновлення ерекції у чоловіків.

Він допомагає регулювати кров'яний тиск, розширюючи судини у легенях. На великих висотах це дозволяє уникати швидкої втоми та запаморочень.

Важливо зазначити, що віагра не є забороненим препаратом з боку Всесвітньою антидопінгової асоціації. Раніше на швидку втому під час ігор у Мексиці скаржились гравці збірної Чехії.

Як Англія виступає на ЧС-2026?