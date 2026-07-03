Емоції після виходу до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 не вщухали ще довго після фінального свистка. Біля готелю португальської збірної в Торонто на команду чекала неймовірна підтримка фанатів, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у мережі Х.

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Що відбулося після матчу?

Збірна Португалії здобула непросту перемогу над Хорватією з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Вирішальний м'яч у компенсований час забив Гонсалу Рамуш, який приніс своїй команді путівку до наступного раунду турніру.

Свій внесок у перемогу зробив і Кріштіану Роналду. 41-річний капітан реалізував пенальті на 68-й хвилині, зрівнявши рахунок та повернувши португальців у гру. Після фінального свистка святкування продовжилося вже за межами стадіону.

Під готелем, де зупинилася збірна Португалії в Торонто, зібралися тисячі прихильників. Вони співали, розмахували прапорами та скандували назву своєї країни, сподіваючись побачити футболістів.

Жести Кріштіану довели натовп до шаленства

Роналду не змусив уболівальників чекати. Форвард вийшов на балкон готелю, привітав натовп і подякував фанатам за неймовірну підтримку.

Після цього Кріштіану почав жестами заводити вболівальників, закликаючи їх скандувати ще голосніше. У відповідь тисячі людей вибухнули вигуками: "Португалія!" та "Кріштіану Роналду!", перетворивши територію біля готелю на справжню фан-зону.

Відео з емоційним святкуванням швидко поширилося у соціальних мережах, а атмосфера вкотре підтвердила, що навіть у 41 рік Роналду залишається головною зіркою португальського футболу та одним із найпопулярніших спортсменів планети.

Попереду на Португалію чекає матч 1/8 фіналу проти Іспанії, де команда спробує продовжити свій шлях до омріяного титулу чемпіона світу.