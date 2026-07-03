Один з центральних матчів цього раунду відбувся в Торонто. Збірна Португалії зустрілась із бронзовим призером минулого Мундіалю Хорватією, повідомляє 24 Канал.
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Як команди грали в групі?
Обидві команди посіли другі місця в своїх групах і до їх гри було чимало питань. Португальці змогли обіграти лише збірну Узбекистану, тоді як проти ДР Конго та Колумбії довелось задовольнитися нічиїми.
Хорвати ж здобули шість очок завдяки тріумфам над Панамою та Ганою. Проте в обох зустрічах "картаті" продемонстрували не дуже якісний футбол, а результат здобули здебільшого завдяки перевазі в класі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Єдиним позитивним моментом для команди Далича був перший тайм проти Англії. Балканці змогли нав'язати рівну гру супернику та забити йому двічі. Але після перерви англійці все ж дотисли "картатих" (4:2).
Чим матч був особливий?
Тож зустріч 1/16 фіналу мала стати шансом для однієї з команд реабілітуватися перед фанатами. Також поєдинок в Торонто подавався як протистояння двох легенд Реала – Роналду проти Модрича.
Для одного з них цей матч мав стати останнім на чемпіонатах світу, якщо не за збірну загалом. Окрім цього, матч був особливим для Португалії, адже проходив в річницю смерті ексгравця "лузітан" Діогу Жоти.
Рік тому нападник Ліверпуля допоміг Португалії виграти Лігу націй, але 3 липня 2025 року розбився в ДТП разом зі своїм братом. Португальці вийшли на гру навіть у формі, яка була присвячена Діогу.
Португалія – Хорватія 2:1
Голи: Роналду, 68 (пен), Рамуш, 90+4 – Перішич, 53.
Перший тайм пройшов за ініціативи португальців. Роналду і компанія більше володіли м'ячем та намагались загострювати гру біля воріт Ліваковича.
Правда, сам Кріштіану дещо губився на полі, тоді як основна гострота в атаці йшла від Мендеша, Фернандеша та Канселу. Власне, хавбек Манчестер Юнайтед був єдиним, хто до перерви влучив у площину воріт.
Бруну класно замикав простріл від Мендеша, але кіпер хорватів здійснив сейв. Непогано пробивали Вейга, Леау та Невеш, але повз ворота. Хорвати ж запам'ятались хіба що посереднім ударом від Будіміра.
Але на старті другого тайму Ковачич отримав супермомент, не реалізувавши вихід майже сам на сам. Проте вже за кілька хвилин "картаті" все ж відкрили рахунок.
Як команди запалили у другому таймі?
Станішич навісив на Перішича, той спокійно прийняв м'яч у 6-7 метрах від воріт Португалії та сильним ударом прошив Кошту. Згодом Іван міг ще й дубль оформити, але Кошта цього не дозволив.
Португалія ж активізувалась після цього голу. Леау ефектно пробив здаля у поперечину, а Роналду зміг забити після крутого пасу від Канселу. Правда, перед цим Кріштіану забіг в офсайд.
Роберто Мартінес вирішив одночасно зробити чотири заміни, випустивши в атаку Рамуша, Консейсау та Бернарду Сілву. Але не вони призвели до того, що Португалія відновила паритет.
Під час подачі кутового Влашич завалив у власному майданчику Вейгу і суддя після перегляду VAR призначив пенальті. Роналду без проблем реалізував удар з позначки.
Хто врятував Португалію від екстратаймів?
Команди одразу показали, що хочуть вирвати перемогу в основний час. Португальці швидко доходили до воріт Ліваковича, але більше гострих моментів було у хорватів.
Кошта рятував після двох поспіль ударів Ковачича, також свій шанс не реалізував Матанович. У свою чергу Сучичу вдалось реалізувати вихід віч-на-віч, але перед цим Петар заліз в офсайд.
Збірні продовжили обмінюватися непоганими моментами. Мартінес навіть достроково зняв з гри Роналду, щоб стабілізувати центр поля. І зрештою без Кріштіану португальцям вдалось забити вирішальний м'яч.
Леау виконав класну подачу в карний майданчик хорватів і Гонсалу Рамуш головою пробив Ліваковича. Здавалось, на цьому все завершилось, але ні.
Хорвати змогли забити аж на 13-й компенсованій хвилині Після подачі з глибини Пашалич видав пас Гвардіолу і той пробив Кошту. Проте суддя пішов переглядати VAR та помітив, що Матанович торкнувся м'яча після подачі.
Саме від голови Філіппа снаряд дістався Пашалича, який був в офсайді. Тому гол було скасовано, що по суті вберегло Португалію від екстратаймів та, можливо, вильоту.
Що чекає на Португалію далі?
- Хорватія завершує свій шлях на Мундіалі та завершують свою серію з двох турнірів у призах. У 2018-му "картаті" дійшли до фіналу, а у 2022-му завоювали бронзові нагороди.
- Португалія крокує в 1/8 фіналу та зберігає для Роналду шанси на завоювання трофею. Згідно з календарем ЧС-2026, наступним суперником "лузітанів" стане збірна Іспанії.
- "Фурія роха" перед цим розгромила збірну Австрії (3:0). Матч Португалія – Іспанія відбудеться 6 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.