Чинні чемпіони Європи виграли свій квартет та вийшли на віцечемпіона групи J. Ним стала збірна Австрії на чолі із Ральфом Рангніком, повідомляє 24 Канал.

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Як команди грали в групі?

Іспанці справили посереднє враження в групі. З одного боку, підопічні де ла Фуенте здобули 7 очок та не пропустили жодного голу в трьох зустрічах.

З іншого боку, "фурія роха" вразила хіба що в зустрічі із Саудівською Аравією (4:0). Перед цим іспанці примудрились розписати нульову нічию із новачком Мундіалю Кабо-Верде.

Та і мінімальна перемога над Уругваєм особливо не вразила. Тим не менш, Іспанія досягала результату, а в плей-оф для неї випав далеко не найскладніший опонент.

Австрійці в групі здобули лише перемогу над скромною Йорданією, причому лише в кінцівці зустрічі. А ось проти Аргентини підопічні Рангніка були безсилими.

А нічию з Алжиром вдалось вирвати лише в компенсований час. На руку австрійцям могла зіграти травма Ніко Вільямса. Його в основі Іспанії замінив Алекс Баена, який забив єдиний гол в зустрічі із Уругваєм.

Іспанія – Австрія 3:0

Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66.

Іспанія очікувано захопила м'яч з перших хвилин та рідко підпускала суперника до своїх воріт. Найбільш активним у іспанців був Ламін Ямаль, який не раз змушував кіпера Австрії вступати в гру.

Лише у першому таймі Шлагер тричі відбив удари від таланта Барселони. Особливо гострим був момен перед перервою, коли Баена влучив у поперечину зі штрафного.

Ламін впритул розстрілював ворота Австрії на добиванні, але кіпер встиг відбити м'яч. Правда, на цей момент "червоно-білі" вже програвали з мінімальним рахунком.

Як Оярсабаль відкрив рахунок: дивитися відео на Megogo

У взятті воріт Ямаль як раз участі не брав. На 36-й хвилині Кукурелья точно прострілив на Оярсабаля, який відклеївся від суперника та пробив повз Шлагера.

Після перерви Рангнік оновив атаку, випустивши Арнаутовича та Калайджича. Проте на гру це ніяк не вплинуло, Іспанія продовжувала тиснути та шукала можливість збільшити перевагу.

Зрештою їм це вдалось на 66 хвилині. Кукурелья запустив Баену у карний майданчик Австрії, той навісив у центр і Порро встиг головою вразити ворота "червоно-білих".

Порро забив другий м'яч Австрії: дивитися відео на Megogo

Цей м'яч фактично зняв питання про переможця пари. Іспанія могла доводити рахунок до розгрому завдяки ударам Ямаля, Ляпорта, Торреса та Родрі.

Але остаточно принизити Австрію вдалось Оярсабалю. Форвард знову відгукнувся на класний простріл Кукурельї та оформив дубль, поставивши крапку в зустрічі..

Оярсабаль добив Австрію: дивитися відео на Megogo

Що чекає на Іспанію далі?