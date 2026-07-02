Підготовка чинних чемпіонів світу до поєдинку 1/16 фіналу проти Кабо-Верде отримала несподіваний поворот. Делегація аргентинської збірної пройшла посилені заходи безпеки одразу після прильоту до США, передає 24 Канал.

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Як перевіряли аргентинців?

Збірна Аргентини прибула до Маямі, де проведе матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти команди Кабо-Верде. Однак перед тим, як футболісти вирушили до автобуса, на них чекала незвична процедура.

Співробітники правоохоронних органів організували повний контроль безпеки. Гравці один за одним проходили перевірку за допомогою ручних металодетекторів, а також пред'являли свій багаж для додаткового огляду.

Такі заходи є звичною практикою під час великих міжнародних турнірів у США, особливо коли йдеться про матчі за участю збірних із великою кількістю вболівальників та зіркових футболістів.

Реакція Мессі розсмішила партнерів

Найбільшу увагу під час перевірки привернув капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі. Форвард із посмішкою поставився до процедури й навіть сміявся, поки співробітник служби безпеки проводив металодетектором біля нього.

Втім, настрій восьмиразового володаря "Золотого м'яча" змінився, коли один із правоохоронців почав уважно оглядати його сумку. Мессі припинив сміятися та уважно спостерігав за діями співробітника безпеки, хоча перевірка завершилася без жодних інцидентів.

Після завершення всіх формальностей аргентинська делегація безперешкодно залишила аеропорт і вирушила до місця проведення матчу.

Нагадаємо, поєдинок між Аргентиною та Кабо-Верде відбудеться в ніч на 4 липня. Стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом. Аргентинці вважаються беззаперечними фаворитами зустрічі та прагнутимуть зробити ще один крок до захисту чемпіонського титулу.