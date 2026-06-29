Колишній форвард збірної Бразилії зізнався, що спокійно ставиться до втрати свого історичного досягнення. Зубастик високо оцінив внесок обох сучасних суперзірок у розвиток світового футболу, пише L'Equipe.

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Що сказав Роналдо?

Свого часу Роналдо був найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши 15 голів на мундіалях. Однак тепер його перевершили одразу двоє футболістів – нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який має 19 м'ячів, та форвард Франції Кіліан Мбаппе, на рахунку якого вже 16 голів.

Бразильця запитали, чи не шкодує він, що його рекорд залишився в минулому. У відповідь легенда футболу заявив, що будь-яке досягнення рано чи пізно буде перевершене.

За словами Роналдо, футбол значно більший за цифри та статистику. Він наголосив, що найважливіше – це спадщина, яку футболісти залишають після завершення кар'єри.

Відзначив Мессі та порівняв Мбаппе із собою

Роналдо не приховував захоплення двома сучасними зірками. Він переконаний, що і Мессі і Мбаппе повністю заслужили право претендувати на звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу.

Особливо тепло бразилець висловився про аргентинця. На його думку, Мессі вже давно входить до числа найвидатніших футболістів усіх часів і навіть зараз продовжує вирішувати долю найважливіших матчів.

Не менш цікавою була оцінка Мбаппе. Роналдо зізнався, що стиль гри француза нагадує йому самого себе в найкращі роки кар'єри. Він назвав нападника одним із найсильніших футболістів сучасності та природним спадкоємцем легенд світового футболу.