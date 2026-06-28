Легендарний португалець не зміг допомогти своїй команді здобути перемогу в заключному турі групового етапу. Поєдинок завершився без голів – 0:0, а 41-річний капітан став одним із найгірших у складах обох команд, повідомляє 24 Канал.

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Що відбулося після гри?

Після матчу фанати збірної Колумбії почали скандувати: "Де Роналду?", натякаючи на непомітну гру 41-річного форварда, передає A Bola.

Сам Роналду провів на полі всі 90 хвилин, але не зміг відзначитися результативними діями. За матч він завдав трьох ударів, лише один із яких прийшовся у площину воріт. Також нападник двічі потрапив в офсайд, не виконав жодної вдалої обводки та не виграв жодного верхового єдиноборства.

Статистичний портал Flashscore оцінив виступ португальця лише у 6,1 бала – це одна з найнижчих оцінок серед футболістів обох команд.

Як Роналду грає на цьому чемпіонаті світу?

Зірковий португалець невдало розпочав Мундіаль – його команда сенсаційно втратила очки у матчі з ДК Конго. Після тієї гри на Роналду посипалося багато критики – як від уболівальників, так і від експертів.

У наступній зустріч проти Узбекистану Кріштіану виправився. Нападник забив двічі та став найкращим гравцем матчу.

Португалія вийшла до плей-оф із другої позиції, де на неї чекає непросте протистояння з Хорватією. Поєдинок відбудуться у п’ятницю, 3 липня, о 02:00 за київським часом.

Колумбія посіла перше місце у квартеті K та в 1/16 фіналу зіграє проти Гани.