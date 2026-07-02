Дев'ятим учасником 1/8 фіналу ЧС-2026 став переможець пари Бельгія – Сенегал. Зустріч в Сіетлі обіцяла стати однією з нйбільш інтригуючих пар першої стадії плей-оф, повідомляє 24 Канал.

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Як команди грали в групі?

Обидві команди невдало розпочали групову стадію. Бельгія відверто розчарувала, розписавши нічиї з Єгиптом та Іраном. Причому в цих матчах "червоні дияволи" забили лише один м'яч завдяки автоголу.

Сенегал же мав куди важчу групу з Францією та Норвегією. Африканці дали бій обом суперникам, але взяти бодай один бал в цих іграх не змогли. Тому для обох суперників по 1/16 фіналу останній матч в групі був вирішальним.

І саме в них команди забезпечили собі путівки в плей-оф. Бельгія розгромила Нову Зеландію з рахунком 5:1 та навіть виграла свою групу. Сенегалу ж треба було забивати побільше Іраку і "леви Теранги" не підвели (5:0).

Загалом же дивувало, що бельгійці вважались фаворитами матчу. Сенегал мав не гірший кадровий підбір, а в лютому ще й де-факто виграв Кубок Африки. Правда, в кабінетах його анулювали через спробу бойкоту від "левів Теранги".

Бельгія – Сенегал 3:2

Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (пен) – Діарра, 25, І. Сарр, 51.

Команди виставили майже оптимальні склади на матч в Сіетлі. Руді Гарсія вирішив посадити на лаву запасних центрбека Нгоя, випустивши замість нього більш досвідченого Теата.

У Сенегала єдиною втратою був травмований воротар Едуар Менді. Проте до його змінника Морі Діава особливих питань не було, тому кіпер Гавра знову вийшов замість ексгравця Челсі.

Африканці активніше розпочали матч та захопили ініціативу. Бельгійці ж робили ставку на контратаки, використовуючи швидких вінгерів Троссара та Доку.

Як Сенегал бив бельгійців?

Але гострі моменти все ж були у сенегальців. Якимось дивом Сарр не зміг замкнути навіс з флангу, коли Куртуа вже помилився на виході. Спочатку Ісмаїла пробив у стійку, а на добиванні не зміг добре скластись, щоб вразити порожні ворота.

Також був класний постріл від Ідрісси Гує та удар Мане, з якими впорався Куртуа. Проте на перерву Сенегал закономірно пішов із мінімальною перевагою і в цьому моменті Сарру знову не пощастило.

Мане навісив на Ісмаїлу і той головою пробив у стійку. Проте цього разу Діарра встиг першим на добивання та закотив м'яч у порожні ворота бельгійців.

Європейська команда активізувалась після цього. Доку активніше став іти в дриблінг, Де Брюйне шукав пасами Де Кетеларе та Троссара. Небезпечно пробивав здаля Де Куйпер, але Діав не без проблем відбив м'яч.

На другий тайм Руді Гарсія запустив у гру Лукаку, але це бельгійцям спочатку не допомагало. Вже на старті другого тайму Сенегал подвоїв перевагу після крутого закидання Ніакате на Сарра.

Форвард Крістал Пелес нарешті зміг пробити Куртуа, ефектно приборкавши незручний м'яч. Після цього Гарсія здивував замінаи, знявши з гри лідерів Доку та Де Брюйне.

Як Бельгія видала камбек?

Проте гра у Бельгії взагалі не виходила. Дійшло навіть до того, що ТІлеманс та Троссар почали сваритися між собою прямо на полі. Але останні хвилини зустрічі геть перевернули гру на користь Бельгії.

Все почалось із того, що Меньє класно пройшов по флангу та прострілив на Лукаку. Ромелу випередив захисника та забив свій 92-й гол за бельгійську збірну.

А ще за три хвилини кіпер сенегальців Діав допустив жахливу помилку на виході та дозволив Тілемансу головою пробити його. Дотепно, але на Юрі асистував саме Троссар, з яким він перед цим активно сварився.

Цей гол вивів бельгійців у екстратайми. Вони очікувано були не такими насиченими. Сенегал шукав шанс відігратися та повернути собі перевагу. Проте найгостріший момент був у Лукебакіо, який влучив у поперечину.

Коли ж очікувалось, що справа дійде до серії пенальті, сенегальці допустили фатальну помилку. Під час прострілу з флангу Камара полетів ззаду в ногу Тілеманса та завадив йому замкнути передачу.

Суддя звернувся до VAR і після довгого перегляду призначив пенальті. Його і реалізував сам Юрі, влучно пробивши у "дев'ятку". У Сенегала залишалось зовсім небагато часу для камбеку, але забити третій у ворота Куртуа не вдалось.

Огляд матчу Бельгія – Сенегал: дивитися відео на Megogo

Що далі для Бельгії?