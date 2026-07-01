В одному з матчів першої стадії на виліт між зіграють зіграють збірні Бельгії та Сенегалу. Зустріч відбудеться у Сіетлі, початок – о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чому Бельгія не вражає?

Обидві команди не без проблем змогли пройти групову стадію ЧС-2026. Бельгійці не змогли обіграти Єгипет та Іран в перших двох турах, забивши в цих зустрічах лише один раз завдяки автоголу.

Втім слабкість групи дозволила команді Руді Гарсії взяти своє в останньому турі проти Нової Зеландії. "Червоні дияволи" тріумфували з рахунком 5:1 та лише завдяки різниці м'ячів фінішували першими в групі.

Загалом же важко сказати, хто з гравців Бельгії вражає на звітному турнірі. В матчі із новозеландцями дублем відзначився Троссар, тді як Лукаку після виходу на заміну записав на свій рахунок гол та асист.

В чому Сенегалу не пощастило?

Проте рівень суперника не дозволяє вважати ці гольові дії за великі досягнення. Вже на першій стадії плей-оф Бельгію чекатиме суперник, який на голову сильніший тих, що були у квартеті.

Сенегалу явно не пощастило із групою, адже шансів обійти Францію та Норвегію майже не було. При цьому африканці дали бій грандам та забили їм три м'ячі, але все одно програли.

В плей-оф "левів Теранги" витягнула розгромна перемога над Іраком в останньому турі. Рахунок 5:0 дозволив Сенегалу підкоригувати різницю м'ячів та увійти в топ-8 третіх місць серед усіх груп.

Яка кадрова ситуація?

Власне, сенегальці кадрово мають не менш солідний склад, ніж Бельгія. Лідером команди залишається іменитий Садіо Мане, тоді як в нападі ключову роль відіграють Ісмаїла Сарр (Крістал Пелес) та Ніколя Джексон (Баварія).

Орієнтовні склади команд:

Бельгія: Куртуа – Кастань, Мехеле, Нгой, Де Куйпер – Ванакен, Тілеманс – Троссар, Де Брюйне, Доку – Де Кетеларе.

Сенегал: Діав – Діатта, Ніакате, Кулібалі, Діуф – Ідрісса Гує, Пап Гує, Камара – Мане, Джексон, І. Сарр.

Є свої зірки у Сенегалу і в інших лініях – Ідрісса Гує (Евертон), Ламін Камара (Монако), а також ветерани Каліду Кулібалі та Едуар Менді. Правда, участь останнього під питанням через травму.

Але у Сенегалу є непоганий кіпер Морі Діав з Гавру. У Бельгії ж основна надія покладена на півзахист, де досвідчений Де Брюйне намагається не відставати від топових вінгерів Троссара та Доку.