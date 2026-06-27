"Справжні" чемпіони Африки потрапили у квартет до грізних Франції та Норвегії. Сенегальці виглядали аутсайдерами проти збірних із Мбаппе та Голандом, повідомляє 24 Канал.

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З чим Сенегал підійшов до гри?

Зрештою перші тури підтвердили такий розклад сил. "Леви Теранги" відчайдушно бились проти європейців та навіть забили їм сумарно три голи. Але підсумком все одно стали дві поразки – 1:3 від французів та 2:3 від норвежців.

Таким чином, підопічним Сіссе залишалось сподіватися пройти в плей-оф з третьої сходинки. А зробити це було б вкрай важко, адже сенегльці не могли набрати більше трьох очок.

Тож африканцям залишалось виграти свій останній матч групи із якомога більшим рахунком та чекати на новини з інших квартетів. Нагадаємо, що в 1/16 фіналу потраплять 8 з 12-ти збірних, які посядуть треті місця.

На щастя для Сенегалу, їх суперником в третьому турі була розібрана збірна Іраку. "Леви Месопотамії" в разі перемоги могли також претендувати на плей-оф, але різниця м'ячів 1:7 в перших двох матчах робила такий розвиток подій майже неможливим.

Сенегал – Ірак 5:0

Голи: Діарра, 4, Сарр, 56, Пап Гує, 59, 71, Ндіає, 82.

Та і за підбором гравців Ірак суттєво поступався африканцям. У підсумку сенегальці зробили все, що від них залежало, та забили азійській команді аж п'ять "сухих" м'ячів.

Правда, до перерви у воротах Басіла відзначився лише Діарра, який на 4-й хвилині замкнув навіс з кутового. Крім того, Ірак доволі рано залишився у меншості, коли Сулака зірвав вихід Мане сам на сам, за що отримав пряму червону картку.

Попри це, рахунок 1:0 в перерві залишав питання, чи здатен Сенегал довести справу до розгрому. На щастя для "левів Теранги", вони розбили вщент скепсис щодо цього питання.

На старті другого тайму Камара вбіг у чужий карний майданчик та прострілив на Сарра, який впритул розстріляв кіпера. А потім сенегальці пішли добивати Ірак і героєм кінцівки зустрічі став Пап Гує.

Після виходу на заміну центрхав оформив дубль, а також віддав гольовий пас на Ілімана Ндіає. Таким чином, Сенегал ріумфував з рахунком 5:0 і тепер чекає остаточної таблиці третіх місць ЧС-2026.

Підопічним Тіау потрібно, щоб в цій таблиці позаду них опинились хоча б чотири команди. Південну Корею та Шотландію сенегальці вже точно випередять. Таким чином, для виходу у плей-оф африканцям треба, щоб здійснилось мінімум дві події з наступного списку:

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