В рамках групи I між собою зустрічались європейські топ-збірні Франція та Норвегія. За підсумком двох турів обидві команди забезпечили собі місце у плей-оф, повідомляє 24 Канал.

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З чим команди підійшли до гри?

У перших іграх Франція та Норвегія без проблем впорались із Іраком, тоді як ігри проти Сенегалу видались складніе. Тим не менше, африканці таки були обіграні.

У підсумку обидві команди взяли по 6 очок та в очній битві вирішували між собою долю першого місця. У французів була краща різниця м'ячів, тому команду Дешама влаштовувала нічия.

Правда, самого Дідьє на матчі не було. Через смерть матері французький коуч вирішив пропустити цю гру. Загалом же "Ле Бле" виставили близький до основи склад, чого не можна сказати про Норвегію.

Схоже, скандинави вирішили задовольнитися другим місцем у квартеті та поберегти сили основних гравців. З тих, хто грав у перших турах зі старту, лише Аурснес з'явився на Францію з перших хвилин.

Норвегія – Франція 1:4

Голи: Осгард, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуе, 90+4.

Власне, це одразу почало позначатися на грі. Франція грала у своє задоволення, тоді як норвежці не встигали накривати Дембеле та Олісе. І зрештою нападник ПСЖ зумів нарешті проявити себе по максимуму.

Усмана нерідко критикували за погану гру в збірній та перебування в тіні Мбаппе. Але у цій грі вже Кіліан виступав асистентом для Дембеле, допомігши тому оформити два м'ячі.

В першому голі Мбаппе запустив партнера по команді у карний майданчик норвежців і той з гострого кута прошив воротаря. А трохи хгодом Дембеле вдався шикарний дальній постріл після зміщення з флангу в центр.

Як Норвегія самоусунулась із боротьби?

Норвегія ж огризнулась доволі швидко. Осгард отримав м'яч від Шельдерупа, технічно хитнув Упамекано та влучно пробив у ближній кут воріт Меньяна.

Але доволі швидко Дембеле повернув Франції перевагу у два голи. Володар Золотого м'яча пошив у дурні Бьйоркана та ефектно прбив у дальній кут, оформивши хет-трик.

"Ле Бле" продовжували контролювати матч та шукали можливості відзначитися для Мбаппе та Олісе. Норвегія отримала шанс повернутися в гру на початку другого тайму.

Тео Ернандес збив у власному майданчику Бобба, заробивши пенальті. Проте Странд Ларсен погано пробив з позначки і Меньян парирував його удар. Більше моментів у норвежців майже не було.

Хіба що непогано пробивав Бобб, удар якого парирував Меньян. Натомість Франція добила скандинавів у компенсований час, коли Дуе влучно пробив головою після навісу від Барколя.

Що чекає на команди далі?