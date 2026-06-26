Підопічні Кумана виправдали свій статус у перших двох зустрічах. Нідерланди взяли чотири очки в матчах проти Японії та Швеції, повідомляє 24 Канал.
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Як Нідерланди стартували на ЧС-2026?
І якщо з азійцями "помаранчеві" впустили перемогу під кінець, то шведи надовго запам'ятають цю зустріч. Нідерланди забили кривдникам України ж п'ять м'ячів, тріумфувавши з рахунком 5:1.
Тож в останньому турі команді Кумана треба було захистити перше місце в групі. На щастя для них, суперник був зручним для цього, адже Туніс вже достроково втратив шанси на плей-оф.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Ба більше, африканці пропустили аж 9 голів у перших двох матчах та навіть встигли змінити тренера за цей час. Очікувалось, що Куман застосує ротацію в цьому матчі, але тренер випустив усіх основних гравців з перших хвилин.
Туніс – Нідерланди 1:3
Голи: Мастурі, 54 – Схірі, 3 (автогол), Броббі, 7, ван Геке, 62.
Власне, вже старт матчу розставив усі крапки над "і". За сім хвилин нідерландці двічі пробили голкіпера Тунісу. Спочатку Схіі зрізав снаряд у власні ворота після прострілу.
А трохи згодом відзначився Браян Броббі, який замкнув скидку ван Дейка після навісу. Загалом же "орли Карфагену" виглядали жахливо та майже не атакували.
З моментів у команди Ренара в першому таймі можна згадати хіба що удар головою від Слімана після кутового. Вербрюгген зіграв надійно. У Нідерландів же були моменти у Думфріса, Броббі, Рейндерса та Гакпо.
"Ораньє" вальяжно будували атаки і на початку другого тайму тунісці покарали суперника. Після кутового кіпера зміг пробити Мастурі, скоротивши відставання у рахунку.
Проте про поновлення інтриги мова не йшлась. Доволі швидко нідерландці повернули собі перевагу у два м'ячі, коли ван Геке влучно замкнув навіс Рейндерса з кутового. На цьому Туніс остаточно змирився з поразкою, а Куман використав залишок часу для замін.
Що далі для збірної Нідерландів?
- Команда Рональда Кумана набирає сім балів у групі F та фінішує на першому місці. Японія так і не нав'язала заочну конкуренцію із "помаранчевими", зігравши внічию зі шведами (1:1).
- В 1/16 фіналу нідерландці гратимуть проти Марокко, яке посіло другу сходинку у квартеті C. Згідно з календарем ЧС-2026, гра пройде у мексиканському Монтерреї 30 червня.
- Початок – о 04:00 за київським часом. Переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу, де битиметься зі збірною Канади або ПАР.