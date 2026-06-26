Підопічні Кумана виправдали свій статус у перших двох зустрічах. Нідерланди взяли чотири очки в матчах проти Японії та Швеції, повідомляє 24 Канал.

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Як Нідерланди стартували на ЧС-2026?

І якщо з азійцями "помаранчеві" впустили перемогу під кінець, то шведи надовго запам'ятають цю зустріч. Нідерланди забили кривдникам України ж п'ять м'ячів, тріумфувавши з рахунком 5:1.

Тож в останньому турі команді Кумана треба було захистити перше місце в групі. На щастя для них, суперник був зручним для цього, адже Туніс вже достроково втратив шанси на плей-оф.

Ба більше, африканці пропустили аж 9 голів у перших двох матчах та навіть встигли змінити тренера за цей час. Очікувалось, що Куман застосує ротацію в цьому матчі, але тренер випустив усіх основних гравців з перших хвилин.

Туніс – Нідерланди 1:3

Голи: Мастурі, 54 – Схірі, 3 (автогол), Броббі, 7, ван Геке, 62.

Власне, вже старт матчу розставив усі крапки над "і". За сім хвилин нідерландці двічі пробили голкіпера Тунісу. Спочатку Схіі зрізав снаряд у власні ворота після прострілу.

А трохи згодом відзначився Браян Броббі, який замкнув скидку ван Дейка після навісу. Загалом же "орли Карфагену" виглядали жахливо та майже не атакували.

З моментів у команди Ренара в першому таймі можна згадати хіба що удар головою від Слімана після кутового. Вербрюгген зіграв надійно. У Нідерландів же були моменти у Думфріса, Броббі, Рейндерса та Гакпо.

"Ораньє" вальяжно будували атаки і на початку другого тайму тунісці покарали суперника. Після кутового кіпера зміг пробити Мастурі, скоротивши відставання у рахунку.

Проте про поновлення інтриги мова не йшлась. Доволі швидко нідерландці повернули собі перевагу у два м'ячі, коли ван Геке влучно замкнув навіс Рейндерса з кутового. На цьому Туніс остаточно змирився з поразкою, а Куман використав залишок часу для замін.

Що далі для збірної Нідерландів?