Матчі потішили фанатів великою кількістю голів, їх було аж 66 у 24-х матчах. Проте у порівнянні із першим туром (75) результативність трохи впала, повідомляє 24 Канал.

До теми Мессі та Мбаппе в ударі, краса від Вінісіуса: топ-10 голів першого туру чемпіонату світу-2026

Лише у восьми іграх забивали обидва суперники, тоді як тричі фіксувалась нульова нічия. Вашій увазі – хіт-парад з десяти найкрасивіших м'ячів другого туру групового раунду ЧС-2026.

10. Матеус Кунья (Бразилія)

Бразильці не мали жодних проблем у матчі проти Гаїті, забивши тричі до перерви. Дублем відзначився Матеус Кунья, але героєм матчу варто називати Вінісіуса. Окрім свого м'яча, нападник Реала "створив" другий гол для Куньї, вивівши того сам на сам із воротарем хитрим пасом.

Дубль Куньї – в огляді матчу Бразилії проти Гаїті: дивитися відео на Megogo

9. Деніз Ундав (Німеччина)

Ундав стає головним рятівником німців. Нападник Штутгарта з'явився на полі за рахунку 0:1 на користь Кот-д'Івуару та оформив дубль. Класним вийшов його другий м'яч, але головна в ньому заслуга належить Феліксу Нмечі. Хавбек крутим розрізаючим пасом фактично вивів Деніза на рандеву з воротарем.

Як Ундав вирвав перемогу для Німеччини: дивитися відео на Megogo

8. Крісенсіо Саммервілль (Нідерланди)

Швеція несподівано не втрималась під натиском потужної нідерландської атаки, пропустивши аж п'ять м'ячів. По дублю оформили Броббі та Гакпо, але в наш рейтинг потрапив останній гол "ораньє". Саммервілль протягнув м'яч до карного майданчика та завдав більярдного пострілу в кут воріт скандинавів.

Саммервілль суперпострілом добив Швецію: дивитися відео на Megogo

7. Нуну Мендеш (Португалія)

Португалію прорвало в зустрічі проти Узбекистану (5:0). Роналду оформив дубль, а міг і хет-трик, якби взявся пробивати штрафний в середині першого тайму. Проте Кріштіану поступився цим правом Нуну Мендешу і це зіграло на користь "лузітан". Вінгбек ПСЖ прошив як стінку, так і воротаря потужним ударом.

Як Мендеш вразив ворота Узбекистану зі штрафного: дивитися відео на Megogo

6. Аясе Уеда (Японія)

Японія не залишила каменя на камені від Тунісу, а головним героєм зустрічі став форвард Феєнорда Аясе Уеда. Нападник поклав дубль, а його перший м'яч прямим ударом з кута майданчика з розвороту став втіхою для любителів естетики.

Огляд матчу Туніс – Японія з дублем від Уеди: дивитися відео на Megogo

5. Нейтан Саліба (Канада)

Матч другого туру у Ванкувері ще довго буде з'являтися перед катарцями в жахливих снах. Підопічні Лопетегі були розчавлені канадцями 0:6, дограючи зустріч вдев'ятьох. Серед голів "кленових" варто виділити красивий удар Саліби зі стандарту. Хавбек послав м'яч у ворота Катару від стійки.

Як Канада розтрощила Катар: дивитися відео на Megogo

4. Кевін Піна Леніні (Кабо-Верде)

Кабо-Верде обіцяє стати головною сенсацією Мундіалю! Африканці примудрились зіграти внічию із головними фаворитами групи Іспанією та Уругваєм. І якщо в першому турі команда просто відбилась на 0:0, то у ворота "чарруа" Кабо-Верде забило аж двічі. Прикрасою матчу став потужний дальній постріл Піни зі стандарту низом.

Огляд матчу Уругвай – Кабо-Верде з голом Піни: дивитися відео на Megogo

3. Матіас Галарса (Парагвай)

Парагвайці шокували грізну Туреччину та своєю перемогою достроково відправили команду Монтелли додому. Єдиний гол у зустрічі був забитий на початку гри, коли Галарса з-під опонента завдав потужного удару низом з далекої відстані. Кіпер турків не встиг зреагувати на такий постріл.

Як гол Галарси вирішив долю матчу Туреччина – Парагвай: дивитися відео на Megogo

2. Ісмаель Сайбарі (Марокко)

В другому матчі поспіль марокканців врятувала зв'язка Браїм Діас – Ісмаель Сайбарі. В першому турі вони принесли африканцям нічию з Бразилією, тоді як у другому – вирішили долю лобового матчу проти Шотландії. Хавбек Реала класним "черпаком" запустив Ісмаеля у карний майданчик "тартанових", а нападник з гострого кута потужно і влучно пробив над воротарем.

Як Сайбарі приніс Марокко перемогу над Шотландією: дивитися відео на Megogo

1. Кіліан Мбаппе (Франція)

Вже другий тур поспіль звання автора найкращого голу дістається Мбаппе. В першому турі гол Кіліана Сенегалу став окрасою старту турніру, а у другому нападник Реала покарав Ірак дублем. Побиття суперника "черепашка" розпочав із шаленої "гармати" з дальньої відстані. М'яч по красивій траекторії опинився за комірцем у воротаря азійської команди.

Супергол Мбаппе у ворота Іраку: дивитися відео