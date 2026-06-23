"Ле Бле" грали проти збірної Іраку, яка лише вдруге завітала на чемпіонат світу. Старт турніру для французів вийшов шикарним, повідомляє 24 Канал.

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Чого чекали від Франції?

У першому турі підопічні Дешама здолали Сенегал завдяки дублю від Мбаппе. Таким чином, форвард Реала довів кількість своїх голів на Мундіалях до 14-ти.

В матчі проти Іраку Кіліан збирався продовжити гонитву за рекордом вже Ліонеля Мессі. За кілька хвилин до гри у Філадельфії аргентинець оформив дубль Австрії та обійшов Мірослава Клозе в рейтингу бомбардирів чемпіонатів світу.

У Лео тепер 18 голів, тоді як у Мбаппе до звітного матчу було 14. Нападник французів почав переслідувати мету ледь не з перших хвилин. Ірак був зручним для цього суперником, адже у першому турі програв Норвегії 1:4.

Франція – Ірак 3:0

Голи: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66.

Франція ж очікувано притисла "левів Месопотамії" до їх воріт. Мбаппе завдав кілька неточних ударів. Також був гострим Олісе, але його постріли встигали блокувати суперники.

Проте на 14-й хвилині іракці не змогли втримати головний ударний дует "Ле Бле". Майкл вивів Кіліана на ударну позицію і той ефектним дальнім ударом пробив воротаря азійців.

До перерви у Франції особливо не було більше гострих моментів, проте підопічні Дешама не підпускали Ірак до своїх воріт. У азійців був лише один дуже неточний удар.

Як матч розтягнувся на чотири години?

Власне. перерва у матчі вийшла надто затягнутою. Наприкінці першого тайму пішла злива і зрештою гру було зупинено на довгий час. Такими є правила проведення матчів у США під час загрози зливи, шторму чи грози.

У підсумку повернутися на поле та відновити матч команди змогли аж через дві години після завершення першого тайму. Але малюнок гри не змінився. Ба більше, Ірак взагалі перестав атакувати та здебільшого оборонявся.

І саме під пресингом французів грубої помилки припустився кіпер азійців. Базіл пропустив пас від оборонця, внаслідок чого м'яч дыстався Дембеле. Той скинув на вільного Мбаппе, який оформив дубль у майже порожні ворота.

Зрештою і сам Усман не пішов з поля без голу. Олісе віддав витончений асист на володаря Золотого м'яча і той реалізував вихід сам на сам. Після цього команди вже відверто догравали.

У Іраку був лише один момент, коли Аль-Хамаді пробив поруч зі стійкою. У "Ле Бле" ще могли забивати Саліба, Рабьо та Мбаппе, але їх удари були неточними. Тому підопічні Дешама задовольнились трьома "сухими" м'ячами.

Що чекає далі на збірну Франції?