Підопічні Марсело Б'єлси ледь не програли Саудівській Аравії. Тепер же "чарруа" бились проти іншго аутсайдера квартету, повідомляє 24 Канал.

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Чому Уругвай розчаровував?

Уругвайцям треба було грати на перемогу проти сенсаційного Кабо-Верде. Новачок Мундіалю шокував у першому турі, здобувши нульову нічию проти чинних чемпіонів Європи Іспанії.

У свою чергу південноамериканці також мали один бал після гри із аравійцями. Б'єлса вирішив посадити на лаву одну з головних зірок команди Дарвіна Нуньєса, який у першому турі не вразив.

Проте і проти Кабо-Верде "чарруа" не демонстрували потрібний рівень. Уругвайці багато били, але їх постріли або блокували, або вони були неточними.

Уругвай – Кабо-Верде 2:2

Голи: М. Араухо, 44, Каннобіо, 45+6 – Піна, 22, Варела, 61.

Особливо активним був Вальверде, але у гравця Реала сильно збився приціл. Натомість африканці змогли несподівано забити та почали банально кайфувати від атмосфери.

Дебютант турніру здобув право на штрафний з далекої відстані. Піна вирішив потужно пробити між уругвайцями у стінці, що стало несподіванкою для Муслери.

Після цього голу африканці почали куражитися. Один з гравців спробував забити з центру поля, тоді як інший завдав прямого удару з кутового. Зрештою Кабо-Верде було покаране за таку необережність.

Перед перервою Уругвай не тільки зрівняв рахунок, а ще й вийшов вперед. Спочатку Араухо добив м'яч у порожні ворота після того, як захисник африканців зрізав снаряд у стійку.

А за кілька хвилин Каннобіо вдало відгукнувся на простріл того ж Араухо. Після початку другого тайму здалось, що Уругвай заспокоїв гру та контролює ситуацію.

Як Кабо-Верде знову шокував?

Але в ссередині другого тайму знову стався шок від африканців. Захисник "чарруа" на рівному місці подарував м'яч Варелі. Його хотів підстрахувати воротар, але він не встиг випередити кабо-вердійя.

Варела обіграв Муслеру та вразив порожні ворота "чарруа". Цікаво, що після цього Кабо-Верде мав більше шансів на те, щоб вирвати три очки. Проте удари Монтейри та Лопеша були неточними.

Щодо Уругваю, то у Б'єлси вже було обмаль опцій для посилення нападу. Нуньєс вийшов на заміну, але нічим не запам'ятався. А удари де ла Круса та Каннобіо були повз ворота. Таким чином, табло на стадіоні в Маямі зафіксувало рахунок 2:2.

Огляд матчу Уругвай – Кабо-Верде: дивитися відео на Megogo

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