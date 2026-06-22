Команда Руді Гарсії стартувала з нічиєї проти Єгипта, тому намагалась нарешті взяти три очки на Мундіалі. Суперником "червоних дияволів" стала збіна Ірану, повідомляє 24 Канал.

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Які проблеми у Ірану?

Азійська команда виступає на чемпіонаті світу у вкрай незручних умовах. Країна перебуває у стані війни проти США, на території якої як раз має проводити матчі Мундіалю.

При цьому збірну Ірану змусили базуватися в Мексиці. Команда приїжджає на територію США лише за добу до матчу, тому і підготовка до ігор у команді Галеної обмежена.

Зрештою у першому турі іранці дали бій Новій Зеландії та розписали нічию з рахунком 2:2. У бою з Бельгією азійців міг влаштувати і непрограш, адже суперник мав суттєву перевагу за класом.

Руді Гарсія не міг розраховувати у матчі на Доку, який отримав травму. З перших хвилин зайшов вінгер Салемакерс. Крім того, тренер вирішив випустити в основі хавбека Раскіна та нападника-бомбардира Лукаку.

Бельгія – Іран 0:0

Саме Ромелу в першому матчі врятував Бельгію від поразки, хоч м'яч і записали як автогол єгиптянина. Цього разу нападник Наполі не був таким ефективним.

Із майже 20-ти ударів, які завдала по воротах суперника Бельгія, на рахунку Лукаку лише один, і той заблокований. Дуже активними були Де Брюйне і Троссар, але їх удари були повз ворота.

При цьому воротар Ірану Бейранванд відбив чимало пострілів. Кіпер не дав забити Тілемансу та Лукебакіо, а від Де Кейпера кіпер відбив аж чотири постріла. Особливо яскравим був сейв на початку другого тайму, де Максім розстрілював Алірезу впритул.

Іран же грав по рахунку та очікувано віддав ініціативу європейській команді. Азійці небезпечно вибігали у контратаки та кілька разів змусили Куртуа вступити в гру.

Ба більше, у першому таймі Таремі зміг забити після хитрого розіграшу штрафного. Проте Мехді заліз в офсайд під час пасу, тому після перегляду VAR гол скасували.

Як вилучення вплинуло на Бельгію?

Бельгія ж поступово нарощувала тиск на "персів" та за відчуттям наближались до забитого голу. Проте захисник "червоних дияволів" Нгой підвів свою команду.

Гравець Лілля на рівному місці подарував м'яч Таремі, який вибігав сам на сам із воротарем. Натан відверто сфолив проти іранця та отримав пряму червону картку.

Після цього вилучення бельгійці стали в рази менш гострими в нападі. Бельгійці стали бити здаля або використовувати стандарти. Іран же захопив ініціативу, але по суті був проти нічиєї.

Яке становище в групі G?