Загалом за ці 24 зустрічі було забито аж 75 голів, тобто більше ніж три м'ячі в середньому за зустріч. 24 Канал пропонує свою топ-10 найкрасивіших голів першого туру ЧС-2026.

До теми Мессі в епіцентрі, мемні судді та епічні фанати: скандали та курйози стартових матчів ЧС-2026

10. Елайджа Джаст (Нова Зеландія)

Відкриває підбірку перший гол новозеландців у ворота Ірану. Джаст став героєм того матчу завдяки дублю, але стартовий його м'яч був забитий після красивої командної роботи. Варто відзначити вдалі паси в дотик та круту взаємодію Елайджи із Крісом Вудом.

Дубль Джаста – в огляді матчу проти Ірану: дивитися відео на Megogo

9. Мартін Батуріна (Хорватія)

Наступним в нашому хіт-параді йде красивий м'яч хорватів у ворота Джордана Пікфорда. Після пропущеного голу від Кейна з пенальті "картаті" організували класну атаку. Сучич скинув під удар Батуріні і той класно вразив дальній кут воріт англійців. Проте здобути очки хорвати так і не змогли (2:4).

Класний гол Батуріни у ворота Англії: дивитися відео на Megogo

8. Ісмаель Сайбарі (Марокко)

Восьмим іде м'яч Марокко, який міг принести команді сенсаційну перемогу над Бразилією. Ключову роль в цьому м'ячі зіграв шедевральний асист від Браїма Діаса. Проте і нападник Сайбарі не забарився та красиво перекинув Аліссона, який помилився на виході.

Як Марокко зіграло внічию із Бразилією: дивитися відео на Megogo

7. Ясін Аярі (Швеція)

Кривдники України відверто куражились у зустрічі проти Тунісу. Шведи забили аж п'ять голів, а героєм зустрічі став, що символічно, гравець з туніським корінням Ясін Аярі. У першому таймі хавбек вміло скористався помилкою воротаря та ефектно вразив дальню "дев'ятку" воріт опонента. Підсумковий рахунок – 5:1 з дублем від Ясіна.

Ефектний дубль Аярі – в огляді матчу проти Тунісу: дивитися відео на Megogo

6. Емам Ашур (Єгипет)

Гол Аярі міг бути вище, якби не помилка кіпера Тунісу. А ось в голі Єгипту варто відзначати в першу чергу вдалий постріл від Ашура. Хавбек прийняв пас від Салаха та більярдним дальнім ударом вразив нижній кут воріт Куртуа. У підсумки африканці змогли взяти одне очко в битві з Бельгією (1:1).

Єгипет шокував Бельгію на ЧС-2026: дивитися відео на Megogo

5. Джованні Рейна (США)

США відверто потішили своїх фантів у першому матчі домашнього ЧС. Підопічні Почеттіно розгромили Парагвай 4:1 з дублем від Балогуна. Проте у наш рейтинг потрапляє останній гол американців. Рейна вийшов на заміну, отримав м'яч на межі карного майданчика та красивим пострілом "шведою" добив Парагвай.

Рейна ефектно б'є "шведою" – в огляді матчу США – Парагвай: дивитися відео на Megogo

4. Романо Шмід (Австрія)

Перемога Австрії над Йорданією могла залишитись поза увагою фанатів через незручний час початку гри. Втім успіх команди Рангніка розпочався із крутого голу від Шміда. Хавбек Вердера зряче пробив під дальню стійку, залишивши безсилим кіпера йорданців.

Як Австрія відкрила рахунок проти Йорданії: дивитися відео на Megogo

3. Вінісіус Жуніор (Бразилія)

Зрештою трійку найкращих голів склали не якісь ноунейми, а справжні зірки. Відкриває її вінгер збірної Бразилії Вінісіус, який ледь не самотужки врятував "селесао" від поразки. У грі проти Марокко футболіст отримав м'яч майже на лицевій лінії, красиво хитнув опонента та неймовірним ударом вразив дальній кут воріт Буну.

Неймовірний удар Вінісіуса на ЧС-2026: дивитися відео на Megogo

2. Ліонель Мессі (Аргентина)

Головним же героєм першого туру цілком можна вважати Ліонеля Мессі. Аргентинець запалив у грі з Алжиром, оформивши хет-трик у врота Люки Зідана. Особливо яскравим був його перший м'яч "лисам пустелі". Лео отримав розрізаючий асист від Де Пауля, наблизився до воріт та красиво пробив під поперечину з-за меж майданчика.

Мессі оформив хет-трик Алжиру: дивитися відео на Megogo

1. Кіліан Мбаппе (Франція)

Дуже схожий м'яч оформив у ворота Сенегала і Кіліан Мбаппе. На рахунку лідера Реала дубль і саме другий його м'яч африканцям зняв питання про переможця матчу (3:1). Кіліан здорово приклався до м'яча, відправивши його під поперечку воріт суперника. І якщо Мессі допомогла невпевнена гра воротаря, то Мбаппе як раз влучно пробив тоді, коли воротар був готовий до цього. Справжня краса!

Мбаппе забив супергол сенегальцям: дивитися відео на Megogo