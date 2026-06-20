Півфіналіст минулого Мундіалю Марокко у Бостоні зустрічався із шотландцями. Після першого туру європейці отримали перевагу у два бали, повідомляє 24 Канал.
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Як команди зіграли в першому турі?
Проте враження від гри шотландців та марокканців були геть різними. Хакімі та компанія на рівних протистояли Бразилії та зуміли взяти один бал проти підопічних Анчелотті (1:1).
До того ж, марокканці навіть були ближчими до перемоги. У свою чергу Шотландія здобула перемогу над Гаїті, проте цей тріумф зовсім не вразив.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
"Тартанові" забили лише один м'яч команді, як має в рази нижчий клас гравців. Ба більше, гаїтяни частіше били по воротах Ганна, чим ще більше піддали сумніву реальну силу шотландців.
Шотландія – Марокко 0:1
Гол: Сайбарі, 2.
Саме тому у звітній зустрічі Марокко вважали невеличким фаворитом. Власне, "леви Атласа" вирішили вже зі стартових хвилин підтвердити свій статус.
Як і у грі проти Бразилії, ідеально спрацювала зв'язка Браїм Діас – Ісмаель Сайбарі. Перший красиво закинув на нападника з глибини і Сайбарі потужно та точно пробив з гострого кута.
Цей ранній гол дозволив Марокко далі диктувати свої умови. Шотландці ж навпаки збирались грати другим номером, тому не знали, що робити із ігровою ініціативою.
Зрештою до перерви жодна з команд більше так і не пробила у ствір воріт. І якщо у Марокко можна згадати небезпечний постріл Хакімі або ж змарнований супершанс від Ель-Ханнуса, то Шотландія взагалі не мала моментів біля воріт Буну.
Чи була спроможна Шотландія на камбек?
Подібний малюнок гри продовжився і в другому таймі. "Тартанові" багато бігали та пресингували, але моментів так і не створювали. Натомість у африканців були аж три моменти в перші 10 хвилин тайму.
Гострі удари від Сайбарі та Діаса встигли заблокувати захисники, а воротар виручив Шотландію після удару Ель-Ханнуса головою внаслідок кутового.
Підопічні Кларка почали створювати моменти лише під кінець зустрічі. Особливо активним був Мактоміней, який бив з різних позицій. Правда, небезпечними ці удари важко назвати.
Крім того, гру "тартанових" оживили заміни. Принаймні, Дайкс та Маклін намагались створювати більше моментів. Проте супершансів у Шотландії так і не було, тому Марокко змогло відстояти мінімальну перемогу.
Яке становище в групі С?
- Перемога дозволила Марокко обійти шотландців та очолити квартет. Підопічні Мохамеда Уахбі набрали 4 бали, тоді як у "кельтів" – три.
- Свій матч другого туру ще не зіграла збірна Бразилії. Підопічні Анчелотті мають один бал та гратимуть проти Гаїті (початок – о 03:30 за Києвом).
- Згідно з календарем ЧС-2026, в останньому турі марокканці гратимуть проти Гаїті, тоді як Шотландія спробує здобути результат проти бразильців. Обидві зустрічі розпочнуться 25 червня о 01:00 за київським часом.