Півфіналіст минулого Мундіалю Марокко у Бостоні зустрічався із шотландцями. Після першого туру європейці отримали перевагу у два бали, повідомляє 24 Канал.

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Як команди зіграли в першому турі?

Проте враження від гри шотландців та марокканців були геть різними. Хакімі та компанія на рівних протистояли Бразилії та зуміли взяти один бал проти підопічних Анчелотті (1:1).

До того ж, марокканці навіть були ближчими до перемоги. У свою чергу Шотландія здобула перемогу над Гаїті, проте цей тріумф зовсім не вразив.

"Тартанові" забили лише один м'яч команді, як має в рази нижчий клас гравців. Ба більше, гаїтяни частіше били по воротах Ганна, чим ще більше піддали сумніву реальну силу шотландців.

Шотландія – Марокко 0:1

Гол: Сайбарі, 2.

Саме тому у звітній зустрічі Марокко вважали невеличким фаворитом. Власне, "леви Атласа" вирішили вже зі стартових хвилин підтвердити свій статус.

Як і у грі проти Бразилії, ідеально спрацювала зв'язка Браїм Діас – Ісмаель Сайбарі. Перший красиво закинув на нападника з глибини і Сайбарі потужно та точно пробив з гострого кута.

Цей ранній гол дозволив Марокко далі диктувати свої умови. Шотландці ж навпаки збирались грати другим номером, тому не знали, що робити із ігровою ініціативою.

Зрештою до перерви жодна з команд більше так і не пробила у ствір воріт. І якщо у Марокко можна згадати небезпечний постріл Хакімі або ж змарнований супершанс від Ель-Ханнуса, то Шотландія взагалі не мала моментів біля воріт Буну.

Чи була спроможна Шотландія на камбек?

Подібний малюнок гри продовжився і в другому таймі. "Тартанові" багато бігали та пресингували, але моментів так і не створювали. Натомість у африканців були аж три моменти в перші 10 хвилин тайму.

Гострі удари від Сайбарі та Діаса встигли заблокувати захисники, а воротар виручив Шотландію після удару Ель-Ханнуса головою внаслідок кутового.

Підопічні Кларка почали створювати моменти лише під кінець зустрічі. Особливо активним був Мактоміней, який бив з різних позицій. Правда, небезпечними ці удари важко назвати.

Крім того, гру "тартанових" оживили заміни. Принаймні, Дайкс та Маклін намагались створювати більше моментів. Проте супершансів у Шотландії так і не було, тому Марокко змогло відстояти мінімальну перемогу.

Яке становище в групі С?