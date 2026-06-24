На чемпіонаті світу-2026 до плей-оф виходять не лише по дві найкращі команди з кожної групи, а й вісім найкращих збірних, які посядуть треті місця. Саме тому кожен гол і навіть різниця м'ячів можуть стати вирішальними у боротьбі за омріяну путівку, передає 24 Канал.

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Хто зараз проходить далі з третіх місць?

Після завершення другого туру в більшості груп найкраще виглядають збірні Швеції, Шотландії, Хорватії, Алжиру та Парагваю, які мають по три очки. Також у прохідній зоні наразі перебувають Кабо-Верде та Бельгія з двома балами.

Ще дві позиції поки займають команди з одним очком – Чехія та ДР Конго. Однак їхнє становище залишається хитким, адже попереду матчі останнього туру, де конкуренти можуть легко випередити їх за очками або різницею м'ячів.

Натомість Еквадор і Боснія та Герцеговина також мають по одному балу, але поступаються конкурентам за додатковими показниками. Ще складніша ситуація у Сенегалу, який поки що має нуль очок.

Турнірна таблиця найкращих команд, які посідають 3-ті місця на ЧС-2026 після другого туру

У кого найкращі шанси перед останнім туром?

Найкомфортніше почуваються Швеція, Шотландія, Хорватія, Алжир і Парагвай. Навіть нічия в останньому матчі гарантує цим збірним місце серед найкращих третіх команд.

Серйозні перспективи також мають Бельгія та Кабо-Верде. Обидві команди ще не програвали на турнірі й можуть різко піднятися в рейтингу третіх місць у разі перемоги в заключному турі.

Чехія, Еквадор, Боснія та ДР Конго фактично опинилися на межі. Для них навіть нічиї може виявитися недостатньою, якщо конкуренти наберуть очки у своїх матчах.

Один гол може перевернути всю таблицю

Головна інтрига нового формату ЧС полягає в тому, що доля команд залежить не лише від набраних очок. Після них враховуються різниця м’ячів і кількість забитих голів, тому навіть поразка з мінімальним рахунком іноді може виявитися кориснішою за розгром.

Саме тому останній тур групового етапу обіцяє справжній хаос у таблиці третіх місць. Команди, які сьогодні перебувають у прохідній зоні, можуть за кілька годин опинитися за бортом плей-оф, тоді як нинішні аутсайдери отримають шанс на сенсаційний прорив до 1/16 фіналу.

Ключові матчі, де визначатимуться останні путівки в 1/16 чемпіонату світу:

24 червня, 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар (переможець гарантовано отримає місце в плей-оф),

25 червня, 01:00 Шотландія – Бразилія (шотландців влаштує нічия, при деяких варіантах навіть мінімальна поразка),

25 червня, 04:00 Чехія – Мексика (чехам потрібна перемога у матчі з командою, яка гарантувала 1 місце в групі),

25 червня, 23:00 Еквадор – Німеччина, Кюрасао – Кот-д'Івуар (еквадорців та Кюрасао влаштує лише перемога),

26 червня, 02:00 Японія – Швеція (шведів влаштує нічия, при деяких варіантах навіть мінімальна поразка),

26 червня, 05:00 Парагвай – Австралія (обидві команди ведуть боротьбу навіть за 2 місце, нічия виведе обох в 1/16),

26 червня, 22:00 Сенегал – Ірак (африканцям треба вигравати з розгромним рахунком, щоб мріяти про плей-оф),

27 червня, 03:00 Кабо-Верде – Саудіська Аравія (переможець отримає місце у плей-оф, Кабо-Верде теоретично може влаштувати нічия),

27 червня, 06:00 Єгипет – Іран, Нова Зелендія – Бельгія (Іран та Бельгію при деяких варіантах може влаштувати нічия, перемога гарантовано виведе в 1/16),

28 червня, 00:00 Хорватія – Гана (нічия влаштує обидві команди),

28 червня, 02:30 ДР Конго – Узбекистан (перемога гарантує африканцям місце в плей-оф),

28 червня, 05:00 Алжир – Австрія (нічия гарантує командам місце в наступному раунді).