На чемпіонаті світу-2026 до плей-оф виходять не лише по дві найкращі команди з кожної групи, а й вісім найкращих збірних, які посядуть треті місця. Саме тому кожен гол і навіть різниця м'ячів можуть стати вирішальними у боротьбі за омріяну путівку, передає 24 Канал.

Дивіться також Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Хто зараз проходить далі з третіх місць?

Після завершення другого туру в більшості груп найкраще виглядають збірні Швеції, Шотландії, Хорватії, Алжиру та Парагваю, які мають по три очки. Також у прохідній зоні наразі перебувають Кабо-Верде та Бельгія з двома балами.

Ще дві позиції поки займають команди з одним очком – Чехія та ДР Конго. Однак їхнє становище залишається хитким, адже попереду матчі останнього туру, де конкуренти можуть легко випередити їх за очками або різницею м'ячів.

WhatsApp Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини Додати

Натомість Еквадор і Боснія та Герцеговина також мають по одному балу, але поступаються конкурентам за додатковими показниками. Ще складніша ситуація у Сенегалу, який поки що має нуль очок.

Турнірна таблиця найкращих команд, які посідають 3-ті місця на ЧС-2026 після другого туру

У кого найкращі шанси перед останнім туром?

Найкомфортніше почуваються Швеція, Шотландія, Хорватія, Алжир і Парагвай. Навіть нічия в останньому матчі гарантує цим збірним місце серед найкращих третіх команд.

Серйозні перспективи також мають Бельгія та Кабо-Верде. Обидві команди ще не програвали на турнірі й можуть різко піднятися в рейтингу третіх місць у разі перемоги в заключному турі.

Чехія, Еквадор, Боснія та ДР Конго фактично опинилися на межі. Для них навіть нічиї може виявитися недостатньою, якщо конкуренти наберуть очки у своїх матчах.

Один гол може перевернути всю таблицю

Головна інтрига нового формату ЧС полягає в тому, що доля команд залежить не лише від набраних очок. Після них враховуються різниця м’ячів і кількість забитих голів, тому навіть поразка з мінімальним рахунком іноді може виявитися кориснішою за розгром.

Саме тому останній тур групового етапу обіцяє справжній хаос у таблиці третіх місць. Команди, які сьогодні перебувають у прохідній зоні, можуть за кілька годин опинитися за бортом плей-оф, тоді як нинішні аутсайдери отримають шанс на сенсаційний прорив до 1/16 фіналу.

Ключові матчі, де визначатимуться останні путівки в 1/16 чемпіонату світу:

24 червня, 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар (переможець гарантовано отримає місце в плей-оф),

25 червня, 01:00 Шотландія – Бразилія (шотландців влаштує нічия, при деяких варіантах навіть мінімальна поразка),

25 червня, 04:00 Чехія – Мексика (чехам потрібна перемога у матчі з командою, яка гарантувала 1 місце в групі),

25 червня, 23:00 Еквадор – Німеччина, Кюрасао – Кот-д'Івуар (еквадорців та Кюрасао влаштує лише перемога),

26 червня, 02:00 Японія – Швеція (шведів влаштує нічия, при деяких варіантах навіть мінімальна поразка),

26 червня, 05:00 Парагвай – Австралія (обидві команди ведуть боротьбу навіть за 2 місце, нічия виведе обох в 1/16),

26 червня, 22:00 Сенегал – Ірак (африканцям треба вигравати з розгромним рахунком, щоб мріяти про плей-оф),

27 червня, 03:00 Кабо-Верде – Саудіська Аравія (переможець отримає місце у плей-оф, Кабо-Верде теоретично може влаштувати нічия),

27 червня, 06:00 Єгипет – Іран, Нова Зелендія – Бельгія (Іран та Бельгію при деяких варіантах може влаштувати нічия, перемога гарантовано виведе в 1/16),

28 червня, 00:00 Хорватія – Гана (нічия влаштує обидві команди),

28 червня, 02:30 ДР Конго – Узбекистан (перемога гарантує африканцям місце в плей-оф),

28 червня, 05:00 Алжир – Австрія (нічия гарантує командам місце в наступному раунді).