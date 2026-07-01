Збірна Франції в Нью-Йорку зустрічалась із командою Швеції. Обидві команди стали кривдниками України у кваліфікації на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.

До теми Легендарний футболіст завершив кар'єру після провалу на ЧС-2026

Як Франція пройшлась по суперниках в групі?

Французи сповна виправдовують свій статус одного з фаворитів турніру. Підопічні Дешама здобули три переконливі перемоги в групі із Сенегалом, Іраком та Норвегією.

Головною ударною силою "Ле Бле" став Кіліан Мбаппе. Нападник Реала оформив чотири голи та наздогнав Мірослава Клозе в рейтингу голеадорів Мундіалів.

Також зумів запалити і Усман Дембеле, який оформив хет-трик проти норвежців. Зрештою і в матчі 1/16 фіналу від Франції очікували впевненої перемоги над шведами.

Скандинави посередньо відіграли у групі, влаштувавши феєрію лише проти Тунісу (5:1). Нідерландці змогли із аналогічним рахунком принизити Швецію, а в зустрічі проти Японії скандинави ледь вирвали нічию.

Тим паче, на матч із Францією випав центрбек Ісак Гін через травму. У Франції ж вилетіли лише запасні Канте та Тюрам, тоді як основа вийшла у найсильнішому складі.

Франція – Швеція 3:0

Голи: Мбаппе, 45, 74, Олісе, 53.

Підопічні Дешама очікувано контролювали гру та поступово нарощували тиск на ворота Зеттерстрема. Лише у першому таймі кіпер здійснив аж шість сейвів.

Класні моменти були у Рабьо та Кунде, але головною дійовою особою був Кіліан Мбаппе. Нападнику Реала вдалось реалізувати вихід сам на сам, але суддя зафіксував доволі спірний офсайд у форварда.

Крім цього, Мбаппе та Олісе пробивали в стійку, особливо ефектним був постріл Майкла через себе. Шведи мужньо відбивались і змогли створити лише пару моментів біля воріт Меньяна. Ісак кілька разів пробивав доволі небезпечно.

Тим не менш, Франції вдалось піти на перерву з мінімальною перевагою. Дембеле запустив Мбаппе у карний майданичк, той хитнув опонента та обвідним ударом вразив дальній кут воріт Зеттерстрема.

Як французи добили Швецію?

Шведи активно почали другий тайм, але швидко отримали другий гол у свої ворота. Олісе шикарним розрізаючим пасом вивів Барколя на ударну позицію і той вразив ворота скандинавів.

Це м'яч де-факто добив команду Поттера. "Тре Круннур" намагались знайти шляхи до воріт Меньяна через фланги, але все безрезультатно. Натомість Франція забила втретє, коли Дембеле створив класний момент для Мбаппе.

Кіліан не схибив та оформив дубль. Надалі Дешам використав заміни для ротації, давши ігровий час Гюсто, Матеті та Шеркі. Проте шведам це не допомогло, матч вже був програний. Лише у Дьокереша був шанс на гол престижу, але переграти Меньяна він не змі.

Що чекає на Францію далі?