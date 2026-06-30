40-річний воротар ще до старту турніру повідомив, що Мундіаль у США, Канаді та Мексиці стане останнім у його кар'єрі в національній команді. Прощання з Бундестім виявилося значно ранішим, ніж сподівалися німецькі вболівальники, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ми пишаємося вами": канцлер Німеччини тонко підколов збірну після провалу на ЧС-2026

Як Ноєр попрощався зі збірною?

Поєдинок 1/16 фіналу проти Парагваю став останнім для Мануеля Ноєра у футболці збірної Німеччини. Основний та додатковий час завершився внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися південноамериканці.

Після фінального свистка легендарний воротар не приховував розчарування через такий фінал своєї міжнародної кар'єри.

Дуже прикро, що все закінчилося саме так,

– сказав Ноєр.

40-річний голкіпер дебютував за Бундестім у 2009 році та понад півтора десятиліття залишався беззаперечним першим номером команди. Найбільшим успіхом у його кар'єрі стала перемога на чемпіонаті світу-2014 у Бразилії.

На Мундіалях Ноєр провів 23 матчі – це рекордний показник серед усіх воротарів в історії чемпіонатів світу.

Символічне завершення епохи

Попри видатну кар'єру, останні чемпіонати світу склалися для досвідченого голкіпера невдало. Ноєр повторив антирекорд турніру, пропускаючи голи у десяти поспіль матчах чемпіонатів світу.

Його серія розпочалася на ЧС-2018, продовжилася на турнірах 2022 та 2026 років. Востаннє воротар залишав свої ворота "сухими" ще у фіналі чемпіонату світу-2014, коли Німеччина мінімально переграла Аргентину з рахунком 1:0.

Цікаво, що після Євро-2024 Ноєр уже оголошував про завершення міжнародної кар'єри, однак перед стартом чемпіонату світу-2026 вирішив повернутися до збірної, щоб допомогти команді на Мундіалі.

Втім, завершити виступи на мажорній ноті не вдалося. Після тріумфу на ЧС-2014 збірна Німеччини переживає затяжну кризу: на турнірах 2018 та 2022 років команда не змогла вийти з групи, а на чемпіонаті світу-2026 припинила боротьбу вже на першій стадії плей-оф. Саме цей невдалий виступ поставив крапку в міжнародній кар'єрі одного з найкращих воротарів сучасності.