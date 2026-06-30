Збірна Німеччини вкотре не виправдала очікувань уболівальників, завершивши боротьбу за трофей вже після першого матчу плей-оф. На невдачу команди відреагували як федеральний канцлер, так і головний тренер Юліан Нагельсманн, передає 24 Канал.

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Що написав Мерц?

Німеччина не змогла подолати Парагвай у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час завершився внічию – 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися південноамериканці – 4:3.

Після болючого вильоту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опублікував звернення до національної команди. Політик подякував футболістам за боротьбу, хоча на тлі чергового провалу його слова про гордість можуть сприйматися неоднозначно.

Попри болісну поразку, яка гра! Завдяки вашій самовіддачі та командному духу на цьому чемпіонаті світу ви порадували нашу країну. Ми пишаємося вами,

– написав Мерц у мережі Х.

Нагельсманн зробив жорстке зізнання

Після завершення зустрічі головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн не став шукати виправдань і визнав, що нинішня команда вже не належить до футбольної еліти, передає слова наставника ESPN.

За словами коуча, виліт на першій стадії плей-оф є неприйнятним результатом для країни з такими футбольними традиціями.

Коли вибуваєш на стадії першого раунду плей-оф – це недостатньо для німецького футболу. Ми вилетіли з чемпіонату світу втретє поспіль, тому більше не входимо до числа першокласних збірних. Я розчарований,

– заявив Нагельсманн.

Варто зазначити, що це вже третій поспіль невдалий чемпіонат світу для німців. На Мундіалі 2018 року вони не змогли вийти з групи, посівши четверте місце, а у 2022 році також завершили виступ після групового етапу, фінішувавши третіми. Тепер же збірна вперше за тривалий час дісталася плей-оф, але одразу припинила боротьбу за титул.