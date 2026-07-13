В другому півфіналі між собою зійдуться збірні Англії та Аргентини. Згідно з календарем ЧС-2026, поєдинок відбудеться в Атланті 15 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто має перевагу в особистих зустрічах?

Матч матиме важливе значення для команд не тільки з турнірної точки зору. Протистояння Англії та Аргентини має ще й політичний підтекст, який відсилає до конфлікту 80-х років.

Тоді Англія розв'язала війну проти Аргентини та захопила Фолклендські острови. Південноамериканська країн досі не визнала контроль британців над цією територією, що виливається у політичну напругу між країнами.

Це мало своє відображення і на футбольному полі. Протистояння Англії та Аргентини завжди було принциповим та напружненим. Команди за всю історію відіграли 14 очних матчів.

ТУРНІР МАТЧІВ АНГЛІЯ НІЧИЯ АРГЕНТИНА Чемпіонат світу 5 3 1 1 Товариські матчі 9 3 5 1 РАЗОМ 14 6 6 2

Як команди грали на Мундіалях?

Перевага на боці збірної Англії, яка виграла 6 зустрічей при шести нічиїх та двох тріумфах Аргентини. При цьому дев'ять з цих матчів були товариськими, тоді як п'ять інших матчів пройшли саме в рамках чемпіонатів світу.

У 60-ті роки перевага була на боці англійців. "Три леви" переграли Аргентину в групі ЧС-1962, а також чвертьфіналі домашнього Мундіалю 1966 року.

Але у двох наступних зустрічах на ЧС аргентинці взяли реванш над суперником. Найбільше запам'ятався поєдинок 1/4 фіналу на чемпіонаті світу-1986.

Всі матчі між Аргентиною та Англією на чемпіонатах світу:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 1962 група Англія – Аргентина 3:1 Флауерс, 17 (пен), Чарльтон, 47, Грівз, 67 – Санфіліппо, 81 1966 1/4 фіналу Англія – Аргентина 1:0 Герст, 78 1986 1/4 фіналу Аргентина – Англія 2:1 Марадона, 51, 55 – Лінекер, 81 1998 1/8 фіналу Аргентина – Англія 2:2 (пен. – 4:3) Батістута, 6 (пен), Дзанетті, 45 – Ширер, 10 (пен), Оуен, 16 2002 група Аргентина – Англія 0:1 Бекхем, 44 (пен)

На 51 та 55 хвилинах легендарний Марадона забив два свої найбільш пам'ятні голи в кар'єрі. Спочатку був скандальний гол рукою, який суддя зарахував, вирішивши, що Дієго зіграв головою.

Сам аргентинець тоді ще назвав цей м'яч "рукою Бога". А за кілька хвилин Марадона самотужки розібрався із половиною складу Англії, пройшовши з центру поля до воріт суперника та подвоївши рахунок.

Огляд матчу Аргентина – Англія на ЧС-1986: дивитися відео

Пізніше Лінекер скоротив відставання, але все ж Аргентина пройшла далі та виграла турнір. Так сам у 1998-му "альбіселесте" завершили шлях Англії на турнірі.

Матч 1/8 фіналу запам'ятався сутичкою між Дієго Сімеоне та Девідом Бекхемом. Перший не поцурався симулювати після начебто удару від Бекхема і суддя у підсумку вилучив англійця з поля.

Як Аргентина пройшла Англію на ЧС-1998: дивитися відео

Гра завершилась внічию 2:2 і Аргентина пройшла далі по пенальті. Але за чотири роки, у 2002-му, вже Англія змогла взяти реванш, мінімально обігравши південноамериканців у групі (1:0).

Що цікаво, той єдиний м'яч забив як раз Бекхем, тоді як за аргентинців так само грав Сімеоне. Останній же поки очний матч між командами був товариським. У 2005 році Англія перемогла Аргентину у товариському матчі (3:2).