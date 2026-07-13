В другому півфіналі між собою зійдуться збірні Англії та Аргентини. Згідно з календарем ЧС-2026, поєдинок відбудеться в Атланті 15 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Хто має перевагу в особистих зустрічах?
Матч матиме важливе значення для команд не тільки з турнірної точки зору. Протистояння Англії та Аргентини має ще й політичний підтекст, який відсилає до конфлікту 80-х років.
Тоді Англія розв'язала війну проти Аргентини та захопила Фолклендські острови. Південноамериканська країн досі не визнала контроль британців над цією територією, що виливається у політичну напругу між країнами.
Це мало своє відображення і на футбольному полі. Протистояння Англії та Аргентини завжди було принциповим та напружненим. Команди за всю історію відіграли 14 очних матчів.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
|
ТУРНІР
|
МАТЧІВ
|
АНГЛІЯ
|
НІЧИЯ
|
АРГЕНТИНА
|
Чемпіонат світу
|
5
|
3
|
1
|
1
|
Товариські матчі
|
9
|
3
|
5
|
1
|
РАЗОМ
|
14
|
6
|
6
|
2
Як команди грали на Мундіалях?
Перевага на боці збірної Англії, яка виграла 6 зустрічей при шести нічиїх та двох тріумфах Аргентини. При цьому дев'ять з цих матчів були товариськими, тоді як п'ять інших матчів пройшли саме в рамках чемпіонатів світу.
У 60-ті роки перевага була на боці англійців. "Три леви" переграли Аргентину в групі ЧС-1962, а також чвертьфіналі домашнього Мундіалю 1966 року.
Але у двох наступних зустрічах на ЧС аргентинці взяли реванш над суперником. Найбільше запам'ятався поєдинок 1/4 фіналу на чемпіонаті світу-1986.
Всі матчі між Аргентиною та Англією на чемпіонатах світу:
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
РАХУНОК
|
ГОЛИ
|
1962
|
група
|
Англія – Аргентина
|
3:1
|
Флауерс, 17 (пен), Чарльтон, 47, Грівз, 67 – Санфіліппо, 81
|
1966
|
1/4 фіналу
|
Англія – Аргентина
|
1:0
|
Герст, 78
|
1986
|
1/4 фіналу
|
Аргентина – Англія
|
2:1
|
Марадона, 51, 55 – Лінекер, 81
|
1998
|
1/8 фіналу
|
Аргентина – Англія
|
2:2 (пен. – 4:3)
|
Батістута, 6 (пен), Дзанетті, 45 – Ширер, 10 (пен), Оуен, 16
|
2002
|
група
|
Аргентина – Англія
|
0:1
|
Бекхем, 44 (пен)
На 51 та 55 хвилинах легендарний Марадона забив два свої найбільш пам'ятні голи в кар'єрі. Спочатку був скандальний гол рукою, який суддя зарахував, вирішивши, що Дієго зіграв головою.
Сам аргентинець тоді ще назвав цей м'яч "рукою Бога". А за кілька хвилин Марадона самотужки розібрався із половиною складу Англії, пройшовши з центру поля до воріт суперника та подвоївши рахунок.
Огляд матчу Аргентина – Англія на ЧС-1986: дивитися відео
Пізніше Лінекер скоротив відставання, але все ж Аргентина пройшла далі та виграла турнір. Так сам у 1998-му "альбіселесте" завершили шлях Англії на турнірі.
Матч 1/8 фіналу запам'ятався сутичкою між Дієго Сімеоне та Девідом Бекхемом. Перший не поцурався симулювати після начебто удару від Бекхема і суддя у підсумку вилучив англійця з поля.
Як Аргентина пройшла Англію на ЧС-1998: дивитися відео
Гра завершилась внічию 2:2 і Аргентина пройшла далі по пенальті. Але за чотири роки, у 2002-му, вже Англія змогла взяти реванш, мінімально обігравши південноамериканців у групі (1:0).
Що цікаво, той єдиний м'яч забив як раз Бекхем, тоді як за аргентинців так само грав Сімеоне. Останній же поки очний матч між командами був товариським. У 2005 році Англія перемогла Аргентину у товариському матчі (3:2).