У фінальному матчі збірна Іспанії зіграє проти Аргентини. Команди провели яскраві півфінали, довівши свою заслуженість виходу у вирішальну зустріч, повідомляє 24 Канал.

Як команди зіграли півфінали?

Команда де ла Фуенте впевнено обіграла Францію, яка вважалась фаворитом турніру. Оярсабаль відкрив рахунок з пенальті, а Порро у другому таймі добив суперника.

У Аргентини вийшов більш емоційний бій проти Англії. Підопічні Скалоні виглядали посередньо до перерви та пропустили одразу після неї. Але фінальний відрізок був за "альбіселесте".

Асисти Мессі на Фернандеса та Лаутаро Мартінеса принесли аргентинцям перемогу. Таким чином, південноамериканці кваліфікувались у другий фінал чемпіонату світу поспіль.

Скільки фіналів ЧС було у команд?

Загалом же це буде аж сьомий вирішальний матч Мундіалю для Аргентини. "Альбіселесте" вигравали Кубок у 1978 та 1986 роках, а також на минулому турнірі у 2022-му.

У свою чергу поразок аргентинці зазнавали у 1930, 1990 та 2014 роках. Іспанія ж є куди менш досвідченим бійцем на вирішальних стадіях чемпіонату світу.

Єдиний фінал "фурії рохи" стався у 2010 році, коли команда Вісенте Дель Боске перемогла Нідерланди в екстратаймі. Вирішальний м'яч оформив Андрес Іньєста.

До звітного фіналу команди підходять у статусі найкращих команд своїх континентів. Іспанія тріумфувала на Євро-2024, тоді як Аргентина того ж року виграла Копа Америка.