У Далласі між собою зустрілись збірні Франції та Іспанії. Фаворитом зустрічі вважались "Ле Бле", але у підсумку підопічні Дешама не змогли вийти у третій фінал Мундіалю поспіль, повідомляє 24 Канал.

Коли Іспанія грала у фіналі чемпіонату світу?

Іспанія тріумфувала з рахунком 2:0 та зіграє тепер у вирішальному матчі. Він пройде в Нью-Йорку 19 липня, початок – о 22:00 за київським часом.

Для "фурії рохи" це лише другий фінал чемпіонату світу в історії. Перший стався 16 років тому на турнірі, який проходив у ПАР. Тоді Іспанія зачарувала світ під керівництвом Вісенте Дель Боске.

Як і на поточному Мундіалі, піренейці стартували доволі невдало. Цього разу іспанці розписали нульову нічию проти Кабо-Верде, а у 2010-му навіть програли у першому турі Швейцарії.

Проте у наступних матчах ситуацію вдалось виправити. Підопічні Дель Боске розібрались із Гондурасом (2:0) завдяки дублю Вільї. А в останньому турі була перемога над Чилі (2:1).

І в тій зустрічі як раз стався останній пропущений м'яч іспанців на ЧС-2010. В плей-оф піренейців здобули три перемоги по 1:0 – проти Португалії, Парагваю та Німеччини.

У перших двох зустрічах єдиний м'яч забивав той таки Вілья, а у півфіналі проти німців – центрбек Пуйоль. Саме так Іспанія і потрапила у фінал в Йоганнесбурзі, де їй судилось зустрітися із Нідерландами.

Як Іспанія виграла фінал?

Команди демонстрували приблизно рівну гру, хоч у іспанців і було більше ударів. Натомість кілька разів "фурію роху" рятував Касільяс, особливо після виходу Роббена сам на сам.

В підсумку гра перейшла в екстратаймів, але до пенальті не дійшла. Спочатку на 109-й хвилині Хейтінга залишив Нідерланди у меншості, а на 116-й був забитий єдиний гол.

Його автором став неймовірний Андрес Іньєста, який з гострого кута прошив Стекеленбурга. Цей м'яч легенда Барселони присвятив своєму другу-футболісту Дані Харке, який за рік до цього помер від інфаркту у 26 років.



Іньєста присвятив гол у фіналі ЧС-2010 своєму померлому другу / фото Besoccer

Які паралелі між Іспанією у 2010 та 2026 роках?

Та "золота Іспанія" залишається однією з найкращих команд в історії футболу. Команда мала таких геніїв як Касільяс, Хаві, Пуйоль, Вілья, Іньєста, Рамос, Бускетс, Піке, Торрес, Алонсо та інші.

Крім того, перед Мундіалем-2010 та після нього іспанці ще й виграли по одному чемпіонату Європи, що лише підтвердило кліше про "золоте покоління".

І цим сучасна збірна Іспанії також нагадує ту команду, адже саме вона є чинним чемпіоном Євро після турніру 2024 року. Тепер же для здобуття другого Кубка світу "фурія роха" має здолати Англію або Аргентину у фіналі.

Огляд матчу Нідерланди – Іспанія у фіналі ЧС-2010: дивитися відео