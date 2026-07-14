В першому півфіналі між собою зійдуться Франція та Іспанія. У свою чергу в другій грі цієї стадії за путівку до фіналу поборються збірні Англії та Аргентини, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують Англія та Аргентина?

Обидві команди були серед головних претендентів на Кубок ще перед стартом турніру. Це недивно, адже кожна зі збірних має доволі потужний кадрово склад.

Згідно з даними Transfermarkt, заявка збірної Англії оцінюється у 1,36 мільярда євро. Це другий показник серед усіх команд на ЧС-2026, адже більше коштує лише команда Франції (1,52 мільярда).

Що ж стосується Аргентини, то її склад є найдешевшим серед усіх півфіналістів. Підопічні Ліонеля Скалонні оцінені у 807,5 мільйона євро і це лише сьоме місце в рейтингу збірних Мундіалю.

Найдорожчі збірні ЧС-2026:

Франція – 1,52 мльярда євро Англія – 1,36 мільярда євро Іспанія – 1,22 мільярда євро Португалія – 1,01 мільярда євро Німеччина – 947 мільйонів євро Бразилія – 928,2 мільйона євро Аргентина – 807,5 мільйона євро Нідерланди – 754,2 мільйона євро Норвегія – 589,9 мільйона євро Бельгія – 547,5 мільйона євро

Окрім Англії та Франції, вищий цінник мають Іспанія, Португалія, Німеччина та Бразилія. Що стосується найдорожчих гравців другого півфіналу, то і тут перевага на боці "трьох левів".

Які гравці мають найвищий цінник?

В розпорядженні у Томаса Тухеля є троє футболістів, які оцінені більш ніж у сотню мільйонів. Найвищий цінник має Джуд Беллінгем (130 мільйонів), тоді як позаду нього розташувались Деклан Райс та Букайо Сака.

Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:

АНГЛІЯ АРГЕНТИНА 1 Джуд Беллінгем 130 млн Хуліан Альварес 100 млн 2 Деклан Райс 120 млн Енцо Фернандес 90 млн 3 Букайо Сака 110 млн Лаутаро Мартінес 85 млн 4 Морган Роджерс 90 млн Ніко Пас 80 млн 5 Елліот Андерсон 75 млн Алексіс Макаллістер 70 млн

У Аргентини лише один гравець зміг дістатися цієї позначки. Мова про форварда Атлетіко Хуліана Альвареса, який оцінений рівно у 100 мільйонів євро.

Якщо ж взяти орієнтовні склади команд на півфінал, то Англія має перевагу на восьми позиціях. У свою чергу Аргентина має лише на трьох позиціях більш дорогих гравців.

АНГЛІЯ ЦІНА (млн євро) АРГЕНТИНА ВОРОТАР Джордан Пікфорд 13 12 Еміліано Мартінес ПРАВИЙ ЗАХИСНИК Езрі Конса 40 15 Науель Моліна ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Джон Стоунз 12 40 Лісандро Мартінес ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Марк Гуехі 70 45 Крістіан Ромеро ЛІВИЙ ЗАХИСНИК Ніко О'Райллі 70 4 Ніколас Тальяфіко ОПОРНИЙ ХАВБЕК Деклан Райс 120 5 Леандро Паредес ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК Елліот Андерсон 75 14 Родріго Де Пауль АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК Джуд Беллінгем 130 70 Алексіс Макаллістер ПРАВИЙ ВІНГЕР / АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК Ентоні Гордон 65 90 Енцо Фернандес ЛІВИЙ ВІНГЕР / НАПАДНИК Букайо Сака 110 15 Ліонель Мессі НАПАДНИК Гаррі Кейн 60 100 Хуліан Альварес

Нагадаємо, що переможець пари Англія – Аргентина відбудеться в Атланті 15 липня о 22:00 за київським часом. Фінал же призначений на неділю (19 липня) на той же самий час.