В боротьбі за путівку у вирішальний матч зійшлись між собою Англія та Аргентина. Команди бились за право зіграти у фіналі проти Іспанії, повідомляє 24 Канал.

Що передувало півфіналу?

У першому півфіналі підопічні де ла Фуенте здолали Францію з рахунком 2:0. Зрештою Англія та Аргентина на цьому Мундіалі виглядали не так переконливо, як учасники першої зустрічі 1/2 фіналу.

Англійці на груповій стадії не змогли обіграти Гану, а у плей-оф довелось робити камбек в іграх проти ДР Конго та Норвегії. Зрештою головне сподівання "трьох левів" були пов'язані із Беллінгемом та Кейном.

Кожен з них забив по шість голів на турнірі. Проте Аргентина взагалі є залежною від одного гравця. Ліонель Мессі проводить, мабуть, найкращий для себе чемпіонат світу.

Лео забив 8 голів та віддав два асисти, ведучи боротьбу за звання топ-бомбардира ЧС. Проте у плей-оф "альбіселесте" виглядали непереконливо проти доволі скромних Кабо-Верде, Єгипту та Швейцарії.

На матч проти Англії Скалоні вирішив здивувати вибором у півзахисті. Тренер залишив на лаві запасних Де Пауля та Альмаду, натомість їх позицію на полі закрив Сімеоне.

Англія – Аргентина 1:2

Голи: Гордон, 55 – Енцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартінес, 90+2.

Матч очікувався не дуже результативним, але із великою кількістю боротьби. Обидві команди мають як історичний підтекст у стосунках, так і футбольний.

Між країнами була війна за Фолклендські острови, які залишились за Англією у 80-ті. В ті ж роки і відбувся найбільш пам'ятний матч між командаи, коли Аргентина пройшла суперника у чвертьфіналі завдяки "руці Бога" від Марадони.

Власне, звітна зустріч одразу почала бути напруженою із великою кількістю фолів. А ось із ударами було зовсім кепсько, адже перший стався лише на 33-й хвилині.

І то Стоунз пробивав не дуже небезпечно, як і за кілька хвилин Енцо Фернандес з-за меж майданчика. Англія загалом більше володіла ініціативою, але Кейну та Беллінгему не давали близько підійти до воріт Мартінеса.

Другий тайм стартував із супермомента Альвареса, який пробив поруч зі стійкою. Проте це був одиничний момент, після якого рахунок нарешті був відкритий.

І зробили це саме англійці, причому у контратаці. Роджерса запустили по флангу і той вирізав класний прстріл на Гордона. Ентоні вибіг з-за спини захисник та впритул розстріляв ворота Аргентини.

Як Гордон забив Аргентині: дивитися відео на Megogo

Як Англія втратила путівку у фінал

Після цього підопічні Тухеля сіли в захист та вкрай рідко доходили до чужих воріт. Мессі і компанія навпаки захопили ініціативу та спробували швидко відновити паритет.

Проте "три леви" їм цього не дозволили. Спенс класним підкатом зірвав вихід Альвареса сам на сам, а Пікфорд здійснив суперсейви після ударів Гонсалеса та Макаллістера головою.

Ба більше, Алексіс ще й влучив у стійку після подачі з флангу. У Англії були дальні удари від Райса та Кейна, але небезпечними їх ніяк не назвеш.

Тухель почав випускати все більше захисників, щоб втримати рахунок. Але ця ставка не зіграла, адже Аргентині вдалось таки пробити Пікфорда.

Фернандес зрівняв рахунок суперударом: дивитися відео на Megogo

На 86-й хвилині Мессі віддав під удар Енцо Фернандеса, який з дальньою відстані вразив ворота англійців. Здавалось, що цей гол переведе зустріч у екстратайми.

Але Аргентина продовжила тиск на "трьох левів" та була нагороджена за свої старання. У компенсований час Макаллістер вдруге влучив у стійку. М'яч відлетів до Мессі, який навісив у центр.

Лаутаро Мартінес вивів Аргентину у фінал: дивитися відео на Megogo

А там Лаутаро Мартінес виграв позицію у Берна та пробив у вільний кут воріт Пікфорда. У Англії залишалось мало часу на порятунок, але "альбіселесте" вже свого не впустили.

Таким чином, Аргентина вдруге поспіль виходить у фінал та має шанс захистити свій трофей. Матч Іспанія – Аргентина відбудеться 19 липня в Нью-Йорку, початок – о 22:00 за київським часом.

Огляд матчу Англія – Аргентина: дивитися відео на Megogo