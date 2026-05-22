Для цього країна запросила легендарного тренера Карло Анчелотті. Правда, італійцю не вдалось викликати багатьох сильних гравців, повідомляє Marca.

Що сталось із Мілітао?

І якщо зірку Челсі Жоау Педру чи вінгера Бетіса Ентоні тренер відсіяв за власним бажанням, то із Едером Міліта ситуація інша. Захисник Реала отримав травму важку травму.

У квітні бразилець пошкодив стегно, через що йому знадобилась операція. Як виявилось, це був рецидив травми, яку гравець отримав ще минулого року.

Сам же Едер вкрай розчарований пропуском Мундіалю. Ба більше, Мілітао звинувачує у цьому колишнього тренера Реала Хабі Алонсо, який працював у клубі до січня цього року.

На думку бразильця, Алонсо занадто рано повернув його з лазарету на початку сезону. Через це Мілітао не встиг нормально відновитися та більше був схильний до травм.

Видання Globo Esporte повідомляє, що захисник Реала повернеться до гри лише у жовтні цього року. Зазначимо, що Мілітао виступає за збірну з 2018 року і за цей час встиг забити два голи у 38-ми матчах.

Що ж стосується Алонсо, то його каденція в Реалі тривала лише півроку. В січні Хабі залишив клуб через відсутність взаєморозуміння з гравцями. Нещодавно ж іспанського фахівця призначили в Челсі.

Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?

  • Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.

  • Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.

  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).