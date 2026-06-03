Разом із "альбіселесте" на Мундіаль відправляється і один з найкращих футболістів в історії. 38-річний Ліонель Мессі потрапив до заявки Аргентини, повідомляє The Touchline.

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Яке рішення прийняв Мессі*

При цьому у ЗМІ потрапили цікаві подробиці перебування Лео в таборі збірної. Гравці збірної Аргентини зазвичай заселяються по двоє в готельному номері під час підготовки до турнірів.

Раніше Мессі завжди проживав разом із Родріго Де Паулем, який нині грає разом із форвардом в Інтер Маямі. Півзахисника навіть прозвали ще одним "бодігардом" Ліонеля.

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Проте перед ЧС-2022 Де Пауль житиме не з Мессі, а з Ніколасом Отаменді. При цьому стало зрозуміло, що сам Мессі не отримає нового партнера по команді.



Мессі вирішив жити сам в номері перед ЧС-2026 / фото The Touchline

Восьмиразовий володар Золотого м'яча житиме сам у номері під час тренувальних зборів. Фанати припускають, що нападник вибив собі особливі умови напередодні останнього Мундіалю в кар'єрі.

Нагадаємо, що цей чемпіонат світу стане шостим для Мессі. Аргентинець має намір побити бомбардирський рекорд Мірослава Клозе. Лео забив на ЧС 13 голів, що на три менше ніж у німця (16).

Що відомо про збірну Аргентини на ЧС?