Із них 24 відбулись в рамках останнього туру. За їх підсумками було остаточно визначено всіх учасників плей-оф Мундіалю-2026, повідомляє 24 Канал.

До теми Мбаппе в ударі, краса від Кабо-Верде та Мендеша: топ-10 голів другого туру чемпіонату світу-2026

Очікувалось, що останній тур не буде надто результативним, адже команди борються за результат. Проте збірні зруйнували ці очікування, подарувавши фанатам аж 74 точних удари.

Це більше ніж три голи за гру. Лише три зустрічі завершились нульовою нічиєю, тоді як у 14-ти матчах забивали усі команди. Вашій увазі – топ-10 найкрасивіших м'ячів третього туру групового раунду.

10. Петар Сучич (Хорватія)

Хорватам треба було обігрувати Гану для другого місця у групі. Не без проблем, але "картатим" це вдалось. Фундаментом цього тріумфу став супергол Сучича в першому таймі, коли він більярдним пострілом вразив кут воріт африканців.

Суперудар Сучича – в огляд матчу між хорватами та ганцями: дивитися відео на Megogo

9. Усман Дембеле (Франція)

Очікувалось, що Дембеле не буде феєрити на ЧС-2026 та перебуватиме в тіні Олісе та Мбаппе. Проте у грі з норвежцями саме володар Золотого м'яча став головною зіркою. Усман оформив хет-трик до перерви і всі його голи були красиві та схожі. Виділимо його другий точний удар, забитий з-за меж карного майданчика.

Шалений гол Дембеле у ворота Норвегії: дивитися відео на Megogo

8. Пап Гує (Сенегал)

Сенегалу потрібно було громити Ірак з різницею мінімум у чотири м'ячі і з цим до перерви були трудноші. Проте ситуацію виправив вихід на заміну Папа Гує. Хавбек оформив дубль, а перший його м'яч був оформлений потужним дальнім пострілом. Кіпер суперника не мав шансів зреагувати на удар!

Пап Гує допоміг Сенегалу добити Ірак: дивитися відео на Megogo

7. Проміс Девід (Канада)

Канадцям треба було не програти Швейцарії для першого місця в групі. Задача виконана не була, але гол престижу від "кленових" потішив естетів. Головна в ньому заслуга належить Салібі, який ефектно прийняв м'яч та красивим фінтом пошив у дурні опонента. Промісу Девіду лишалось добити снаряд у порожні ворота після класного асисту Нейтана.

Ефектний м'яч канадців у ворота Швейцарії: дивитися відео на Megogo

6. Нільсон Ангуло (Еквадор)

Завдання Еквадора на останній тур було надважким. Лише перемога над німцями дарувала "Ель Трі" путівку в плей-оф. Бундестім грав основою, але еквадорцям вдалось здобути вольову перемогу. Вона почалась із суперголу Ангуло дальнім пострілом з-під захисника.

Ефектний та важливий гол Ангуло німцям: дивитися відео на Megogo

5. Йоанн Вісса (ДР Конго)

Конголезці були на межі провалу. Лише перемога над узбеками виводила їх в плей-оф, однак левову частку матчу в рахунку вели саме підопічні Каннаваро. Гру перевернув Вісса, який реалізував пенальті, а у компенсований час красиво з розвороту поставив крапку у матчі.

Дубль Вісси приніс ДР Конго путівку в плей-оф: дивитися відео на Megogo

4. Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина)

Боснійці на класі здолали Катар та потрапили у плей-оф вже на другому своєму ЧС. Перемогу над азійцями розпочав молодий талант Зальцбурга Алайбегович. 18-річний хлопець ефектно вистрілив з-під захисника з-за меж майданчика, вразивши ближню "дев'ятку" воріт Катару.

Алайбегович допоміг боснійцям переграти Катар: дивитися відео на Megogo

3. Рафік Бельгалі (Алжир)

Алжирці видали шалений матч із Австрією, який завершився аж шістьма голами. Перший із м'ячів Алжиру став уособленням красивого дриблінгу від Бельгалі. Футболіст ефектно пройшовся від кутового прапорця вздовж лицевої лінії, красиво обіграв трьох опонентів та вколотив снаряд у ближній кут воріт.

Огляд шаленого матчу між Алжиром та Австрією: дивитися відео на Megogo

2. Вілсон Ісідор (Гаїті)

Гаїті ледь не шокувало Марокко в останньому турі. Скромна команда двічі лідирувала у зустрічі з де-юре чемпіоном Африки, а її голи у першому таймі справили вау-ефект. Перший м'яч мав би також потрапити у наш хіт-парад. якби після удару п'ятою не стався автогол. Ну а шалений постріл від Ісідора залишив Буну безсилим.

Матч Марокко – Гаїті перетворився на трилер: дивитися відео на Megogo

1. Ентоні Еланга (Швеція)

Шведи могли залишитися без плей-оф після поразки 1:5 Нідерландам. У грі з японцями скандинави пропустили першими та довго не могли перехопити ініціативу. Зрештою підопічних Поттера врятував супергол від Еланги. Вінгер Ньюкасла по красивій траекторії послав снаряд за спину Сузукі з кута карного майданчика.

Еланга вирвав нічию для шведів: дивитися відео на Megogo