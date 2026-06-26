В третьому турі на фанатів очікував лобовий матч претендентів на вихід у плей-оф Японія та Швеція. Напередодні битви в Далласі азійська команда мала один бал переваги над скандинавами, повідомляє 24 Канал.

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Які були розклади перед матчем?

Японці посідали друге місце завдяки бойовій нічиїй із Нідерландами та перемозі над Тунісом. У шведів був лише тріумф над африканцями, тоді як проти "помаранчевих" підопічні Поттера не змогли нічого вдіяти (1:5).

Оскільки в паралельній зустрічі Нідерланди були явним фаворитом проти Тунісу, Японія та Швеція розігрували між собою друге місце. Азійців влаштовувала нічия, скандинавам же треба було грати на перемогу.

При цьому нічия задовольнила би обидві команди, оскільки Швеція з чотирма балами точно пройшла би далі з третього місця. Згідно з сіткою, з другого місця можна було потрапити на Бразилію, тоді як з третього у ймовірних суперниках будуть Франція або Німеччина.

Японія – Швеція 1:1

Голи: Маеда, 56 – Еланга, 62.

Власне, перебіг самого матчу натякав, що команди не будуть проти розписати нічию. Гра йшла неквапливо на низьких швидкостях, а удари в основному завдавались з-за меж карного майданчика.

Перший гострий момент виник аж на 45 хвилині, коли Накамура з розвороту класно пробив у кут. Кіпер шведів потягнув вистріл японця. Крім того, до перерви обидві команди втратили центрбеків.

Травм зазнали Гін та Ітакура. Зрештою другий тайм трохи активізував команди і спричинив пожвавлення гол від Японії. Доан обігрався з Уедою та красивим пасом вивів Маеду на ударну позицію.

Дайзен реалізував вихід сам на сам. Поразка була небажана шведам, тому підопічні Поттера стали активніше йти в атаку. І доволі швидко скандинави зрівняли рахунок.

Еланга прийняв м'яч на фланзі та шаленим ударом з-за меж карного майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт Сузукі. Кінцівка гри була за шведами по володінню м'ячем, але зрештою суперники більше голів не забивали.

Що далі для Японії та Швеції?