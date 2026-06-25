"Кленові" підійшли до зустрічі в якості лідера групи. Канадці де-факто вже вийшли у плей-оф, але їм належало ще захистити перше місце в матчі проти Швейцарії, повідомляє 24 Канал.

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З чим команди підійшли до гри?

Команди мали порівну очок, але у Канади була краща різниця м'ячів завдяки погрому Катару в минулому турі. Проте Швейцарія за кадровим підбором була фаворитом.

При цьому у підопічних Марша були свої втрати. Досі не встиг залікувати травму головна зірка канадців Альфонсо Девіс. А у минулому турі "кленові" втратили хавбека Коне, який отримав перелом ноги.

У свою чергу тренер швейцарців вперше виставив в основі 20-річного форварда Йогана Манзамбі. В минулих турах гравець Фрайбурга лише виходив на заміну, але у грі проти Боснії і Герцеговини його дубль вирішив долю матчу.

Швейцарія – Канада 2:1

Голи: Варгас, 46, Манзамбі, 57 – П. Девід, 76.

Зрештою у звітній зустрічі Манзамбі відплатив Мурату Якіну за довіру. В першому таймі у нападника було кілька моментів. Особлив прикрим для Йогана було влучання в Корнеліуса перед порожніми воротами.

Також ситуацію біля воріт Канади загострював Брель Емболо. Гравець не реалізував вихід сам на сам, тоді як ще у двох моментах сейвами відзнчався воротар канадців Крепо.

"Кленові" ледь не з перших хвилин зробили ставку на захист. Довгий час канадці відбивались і лише перед перервою господарі турніру змогли створити 3 – 4 моменти.

Класні шанси забити мали Де Фужероль, Ахмед та Ларін, але у всій красі показав себе Грегор Кобель. Кіпер рятував Швейцарію та допоміг своїй команді піти на перерву без пропущеного голу.

Як пройшов гарячий другий тайм?

Зрештою це стало запорукою ударного старту Швейцарії у другому таймі. На першій же хвилині половини Манзамбі протягнув м'яч по флангу та викотив його під удар Варгасу.

Як Варгас вивів Швейцарію вперед: дивитися відео на Megogo

Вінгеру "нейтралів" ніхто не завадив від стійки відправити м'яч у ворота. А вже за десять хвилин сам Манзамбі розписався у воротах Крепо. Цього разу асистентом виступив Емболо, який стягнув на собі двох оборонців та дозволив Йогану забивати без перешкод.

Манзамбі подвоїв перевагу "нейтралів": дивитися відео на Megogo

Здавалось, що Канада не мала ресурсу для камбеку та змирилась із поразкою. Проте повернути інтригу дозволила пауза на водопій та вихід на поле Проміса Девіда.

Нападник Юніона Сен-Жиллуаз вже через хвилину після появи на полі відкрився під пас Саліби та розстріляв ворота Кобеля. Цей м'яч надихнув "кленових" на продовження тиску, адже нічия грала їм на руку.

Канада відіграла один м'яч зусиллями Проміса Девіда: дивитися відео на Megogo

Канада притисла суперника до воріт, але реальної загрози створити не вдалось. Єдині напівмоменти були у Проміса Девіда та Джонстона, який били головою. Проте Кобель був на місці та зберіг для "нейтралів" перемогу.

Огляд матчу Швейцарія – Канада: дивитися відео на Megogo

Що чекає на команди далі?