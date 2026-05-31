Саме "альбіселесте" доведеться захищати звання чемпіона світу, здобуте чотири роки тому. 24 Канал розповідає про перспективи аргентинців на Мундіалі-2026, повідомляє 24 Канал.

Як Аргентина виступала на чемпіонатах світу?

Турнір в Катарі у 2022 році став для Аргентини справжнім святом. Команда Ліонеля Скалоні почала із провалу в матчі проти Саудівської Аравії (1:2). Проте з кожним наступним матчем "альбіселесте" набирали форму.

Аргентина виборола перше місце у групі після перемог над Мексикою та Польщею (обидва – з рахунком 2:0). В плей-оф Мессі та компанія вигризли перемоги над Австралією та Нідерландами, після чого розгромили у півфіналі хорватів (3:0).

Зрештою вирішальний матч проти Франції можна назвати найкращим фіналом в історії ЧС. Мессі оформив дубль, ще гол записав на свій рахунок Ді Марія.

У французів же запалив Кіліан Мбаппе, який зробив хет-трик. Зрештою чемпіон світу визначився у серії пенальті, де Еміліано Мартінес прніс Аргентині її третій кубок в історії.

До цього "альбіселесте" вже мали два трофеї, які були завойовані у 1978-му та 1986-му. Особливо пам'ятним був останній, де феєрив неперевершений Дієго Марадона. Окрім цього, Аргентина ще тричі програвала у фіналах, в тому числі у 2014-му вже із Мессі.

Історія виступів Аргентини на Мундіалях:

1930 – фінал

1934 – 1/8 фіналу

1938 – не грали

1950 – не грали

1954 – не грали

1958 – груповий раунд

1962 – груповий раунд

1966 – 1/4 фіналу

1970 – не грали

1974 – 1/4 фіналу

1978 – перемога

1982 – другий груповий раунд

1986 – перемога

1990 – фінал

1994 – 1/8 фіналу

1998 – 1/4 фіналу

2002 – груповий раунд

2006 – 1/4 фіналу

2010 – 1/4 фіналу

2014 – фінал

2018 – 1/8 фіналу

2022 – перемога

Як потрапили на Мундіаль?

Власне, зараз команда переживає один з найкращих періодів у своїй історії. За останні п'ять років Аргентині підкорились не тільки чемпіонат світу-2022, а ще й двічі Копа Америка, а також Фіналіссіма.

Відбір же "альбіселесте" пройшли на одному диханню. Правда, тут дався взнаки оновлений формат під розширений чемпіонат світу. Південна Америка делегувала на Мундіаль аж шість з 10-ти збірних.

Тож аргентинцям важко було провалитися. Проте підопічні Скалоні впевнено посіли перше місце в турнірній таблиці, випередивши найближчого переслідувача аж на 9 очок.

Чого чекати на ЧС-2026?

При цьому команда трохи оновилась у порівнянні із "золотим" ЧС-2022, але не суттєво. З лідерів варто відзначити завершення міжнародної кар'єри Ді Марії. Також із обійми Скалоні випали Акунья та Дибала.

Натомість Аргентина отримала нових зірочок, які можуть запалити вже на найближчому турнірі. Мова про Джуліано Сімеоне за Атлетіко та Ніко Паса. Останній став головним відкриттям сезону в Комо, вивівши скромний клуб в Лігу чемпіонів.

Звісно, залишаються у збірній і визнані лідери накшталт трьох Мартінесів (Еміліано, Лісандро та Лаутаро), Отаменді, Енцо Фернандес, Макаллістер і. звісно ж, Мессі. Для 38-річного Ліонеля це буде вже шостий чемпіонат світу і, схоже, останній.



Ліонель Скалоні обрав склад на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Аргентини

Мессі мріє піти зі збірної на піку, захистивши із нею Кубок світу. Проте зробити це буде не так просто, адже на папері Аргентина виглядає кадрово слабшою за ті ж Францію, Іспанію, Англію чи Бразилію.

Жеребкування подарувало аргентинцям непогану групу. Австрія та Алжир можуть бути небезпечними, але Йорданія є дебютантом ЧС та має стати "солодкою булочкою" для "альбіселесте".

Орієнтовний склад Аргентини: Еміліано Мартінес – Моліна, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко – Енцо Фернандес, Макаллістер – Сімеоне, Де Пауль, Мессі – Альварес.

Підопічні Скалоні мають виходити у плей-оф з першого місця. Далі мають йти такі суперники як Уругвай, Туреччина, США або Єгипет. А ось в 1/4 фіналу на Мессі і компанію може чекати вже збірна Португалії із не менш мотивованим Кріштіану Роналду.

Власне, підопічні Мартінеса не поступаються Аргентині за кадровим наповненням, але досвід успіху на Мундіалях може зіграти на руку команді Скалоні.

Зрештою навіть вихід у півфінал вже можна буде вважати непоганим для південноамериканців. Вже там можуть випасти Бразилія або Англія, які вважатимуться фаворитами.

Календар групи для Аргентини: