При цьому в команді проходить зміна поколінь, тому бельгійці активно залучають до збірної молодих талантів. Проте одного з них "червоні дияволи" все ж впустили, повідомляє De Telegraaf.

До теми "Для вас вже вириті могили": як збірна з Африки грала "матч життя та смерті" на чемпіонаті світу

Що не так із Мокіо?

18-річний Жорті Мокіо не потрапив у заявку Бельгії на ЧС-2026. Очікувалось, що футболіст може зацікавити Руді Гарсію, проте причиною невиклику гравця стали неігрові аспекти.

Як виявилось, нещодавно Жорті змінив громадянство та відмовився від виступів за Бельгію. Захисник отримав паспорт ДР Конго та мав намір бути заграим за цю африканську команду.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Але попри те, що конголезці пробились на Мундіаль, Мокіо не зможе виступати за цю збірну. Жорті вже був заграний за Бельгію, на його рахунку один матч – проти збірної України у березні 2025 року.

Тоді футболіст вийшов на поле лише на 88 хвилині програного матчу команді Реброва (1:3). Згідно з правил ФІФА, якщо футболіст вже зіграв за одну національну команду, то виступати за нову він може не раніше ніж через три роки після останнього матчу за попередню збірну.

Таким чином, Мокіо зможе зіграти за ДР Конго лише в березні 2028 року. При цьому футболіст міг поїхати на Мундіаль у складі Бельгії і після цього вже змінити громадянство.

Зазначимо, що Жорті є гравцем Аякса, де виступає українець Олександр Зінченко. Цього сезону футболіст став основним в амстердамській команді, оформивши 4 голи та 2 асисти у 34-х матчах згідно з Transfermarkt.

Чого чекати від Бельгії на Мундіалі?