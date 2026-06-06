На трибуни у США, Канаді та Мексиці завітають мільйони вболівальників. Проте фанати будуть змушені дотримуватися певних обмежень, які ввела ФІФА, повідомляє Reuters.

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Що заборонила ФІФА на ЧС-2026?

Раніше організація заборонила фанатам проносити на стадіон пляшки з водою чи іншими напоями. Тепер же бан стосуватиметься одного з атрибутів попереднього чемпіонату світу.

На стадіонах у країнах-господарях Мундіалю буде заборонено використовувати вувузели. Це такий собі південноамериканський ріг, який видає вкрай гучний та не надто приємний звук.

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Вувузели дуже поширені у Південноафриканській Республіці. Світової знаменитості вони набули у 2010 році, коли чемпіонат світу проходив саме у цій країні.

Фанати тоді скаржились на велику кількість вувузел, які видають гучний звук схожий на рій бджіл. Але попри критику на майбутніх чемпіонатах світу ці інструменти подекуди теж використовувались.

Тепер же у США, Канаді та Мексиці вирішили підійти радикально. Вувузели, дудки, свистки та інші гучні шумовиробляючі засоби будуть заборонені на трибунах.

Особливо символічно, що це зробили напередодні чемпіонату світу, куди пробилась збірна ПАР. Її фанати явно будуть не в захваті від такого рішення ФІФА. Нагадаємо, що згідно з жеребкуванням ЧС-2026 південноафриканці зіграють у групі з Мексикою, Чехією та Південною Кореєю.