Свою підготовку до турніру вже розпочала збірна Японії. Першим спарингом "синіх самураїв" став матч проти збірної Ісландії, повідомляє Daily Sports.

Яке правило діятиме на ЧС-2026?

Зустріч відбулась 31 травня у Токіо та запам'яталась застосуванням новаторського правила від ФІФА. Організація внесла зміни щодо формату проведення замін під час гри.

За новими правилами, після оголошення заміни за допомогою електронного табло гравець, якого міняють, має залишити поле протягом 10-ти секунд. Він має залишити межі ігрової зони у найближчій точці бокової чи лицьової лінії.

Якщо ж футболіст затягне із відходом з поля, то його команда має провести одну хвилину в меншості. Лише через 60 секунд гравець, який мав вийти на заміну, зможе зайти в ігрову зону.

Так сталось на 85-й хвилині матчу Японія – Ісландія. Гравець гостей Крістіан Глінссон затягнув із заміною, через щ суддя не дозволив Ісаку Торвальдссону зайти на поле вчасно.

Як Ісландію змусили грати в меншості: дивитися відео

Ісландці мали грати одну хвилину вдесятьох і саме в цей час Японія забила єдиний гол в матчі зусиллями Кокі Огави. Тож тепер фанатам та гравцям доведеться звикати до швидких замін, адже це правило діятиме і на чемпіонаті світу-2026.

Чого чекати від Японії на Мундіалі?