Здавалося, що 39-річний нападник ще отримає шанс провести свій п'ятий мундіаль. Однак тренерський штаб зробив ставку на молодше покоління футболістів і залишив одного з найкращих бомбардирів в історії збірної вдома, повідомляє Reuters.

Чому не викликали Суареса?

Наприкінці травня Марсело Б'єлса оголосив остаточний склад Уругваю на чемпіонат світу. Серед 26 обраних футболістів не знайшлося місця для нападника Інтер Маямі Луїса Суареса, який є найкращим бомбардиром в історії національної команди. Разом із ним поза заявкою залишився й досвідчений півзахисник Найтан Нандес.

Ще кілька тижнів тому форвард заявляв, що готовий повернутися до збірної заради участі на мундіалі, попри завершення міжнародної кар'єри у 2024 році. Проте тренерський штаб вирішив будувати команду навколо нинішніх лідерів – Федеріко Вальверде, Рональда Араухо та Дарвіна Нуньєса.

Заявка збірної Уругваю на чемпіонат світу-2026

Воротарі: Серхіо Рочет (Інтернасьйонал, Бразилія), Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Сантьяго Меле (Атлетіко Хуніор, Колумбія)

Захисники: Гільєрмо Варела (Фламенго, Бразилія), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко Мадрид, Іспанія), Сантьяго Буено (Вулвергемптон, Англія), Себастьян Касерес (Америка, Мексика), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Хоакін Пікерес (Палмейрас, Бразилія), Матіас Вінья (Фламенго, Бразилія)

Півзахисники: Мануель Угарте (Манчестер Юнайтед, Англія), Еміліано Мартінес (Палмейрас, Бразилія), Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид, Іспанія), Агустін Каноббіо (Флуміненсе, Бразилія), Хуан Мануель Санабрія (Атлетіко Сан-Луїс, Мексика), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Ніколас де ла Крус (Фламенго, Бразилія), Родріго Саласар (Брага, Португалія), Факундо Пельїстрі (Панатінаїкос, Греція), Максиміліано Араухо (Спортінг, Португалія), Браян Родрігес (Америка, Мексика)

Нападники: Родріго Агірре (Америка, Мексика), Федеріко Віньяс (Ов'єдо, Іспанія), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Англія)

Завершення великої епохи

Для Суареса це означає остаточне завершення його чемпіонатів світу. Нападник виступав на мундіалях 2010, 2014, 2018 та 2022 років, ставши одним із символів сучасного уругвайського футболу. Найбільш пам'ятним став турнір у ПАР, де він допоміг своїй команді дійти до півфіналу.

За збірну Уругваю форвард провів 143 матчі та забив рекордні 69 голів. Відсутність Суареса у заявці фактично знаменує кінець покоління, яке протягом багатьох років було обличчям "селесте" на міжнародній арені.

На чемпіонаті світу-2026 Уругвай зіграє в групі Н разом з Саудівською Аравією, Кабо-Верде та Іспанією.