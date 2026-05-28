Неприємні новини для збірної Бразилії та її уболівальників надійшли з табору команди Карло Анчелотті. Неймар знову опинився у лазареті після пошкодження литкового м’яза, повідомляє SI.

Що відомо про травму Неймара?

За інформацією лікаря збірної Бразилії Родріго Ласмара, у Неймара виявили травму правої литки другого ступеня. Орієнтовний термін відновлення становить від двох до трьох тижнів.

Через пошкодження зірковий нападник точно пропустить контрольні матчі Бразилії проти Панами та Єгипту перед стартом мундіалю. Також існують сумніви щодо його участі у першій грі команди на чемпіонаті світу.

Медичний штаб "селесао" вже підтвердив діагноз, а терміни відновлення викликають серйозне занепокоєння перед стартом чемпіонату світу-2026.

У Бразилії бояться повторення старого сценарію

Травма Неймара стала справжнім ударом для Карло Анчелотті, який нещодавно повернув форварда до збірної після тривалої паузи. Бразилець лише нещодавно оговтався від важкої травми коліна, через яку пропустив значну частину відбору на ЧС-2026.

Попри оптимістичні заяви медиків Сантоса раніше, нове обстеження показало серйозніше ушкодження, ніж очікувалося. Тепер у Бразилії побоюються, що 34-річний Неймар знову не зможе повноцінно допомогти команді на великому турнірі.

Нагадаємо, напередодні зірковий гравець на власному гелікоптері прибув у розташування збірної Бразилії і тепло обіймався з Карло Анчелотті та партнерами по команді.