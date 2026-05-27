Півзахисник Тоттенгема не потрапив до попередньої заявки збірної Гани на чемпіонат світу-2026. Причиною стала травма квадрицепса та ускладнення під час відновлення, через які футболіст не виходив на поле з січня, пише Ghanasoccernet.

Що відомо про травму Кудуса?

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейрош вирішив не ризикувати здоров'ям Кудуса та залишив його поза складом на мундіаль.

У квітні в англійських медіа повідомляли, що хавбек Тоттенегема отримав новий рецидив травми під час тренувань. У клубі навіть не виключали можливого хірургічного втручання.

Спершу передбачалося, що Кудус повернеться ще у березні, однак процес реабілітації затягнувся. За даними ганських ЗМІ, футболіст переніс серйозний рецидив після пошкодження задньої поверхні стегна.

У підсумку хавбек не був включений навіть до тренувального табору збірної Гани перед мундіалем. Це поставило хрест на його шансах зіграти на турнірі.

Що втратить Гана без Кудуса?

Для збірної Гани відсутність Кудуса – колосальна проблема. Саме він був одним із найяскравіших гравців команди на ЧС-2022 у Катарі, де оформив дубль у матчі проти Південної Кореї.

У складі національної команди 25-річний футболіст провів 46 матчів та забив 13 голів.

На клубному рівні Кудус цього сезону виступав за Тоттенгем після переходу з Вест Гема. За лондонців він провів 19 матчів у Прем’єр-лізі та відзначився двома голами, а загалом забив 3 м’ячі у всіх турнірах, повідомляє Flashcsore.