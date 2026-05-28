Поява лідера Селесао викликала бурхливу реакцію у соцмережах і бразильських медіа. Усе через яскравий стиль прибуття футболіста та його першу публічну зустріч з новим наставником команди, передає 24 Канал.

Дивіться також Анонс і прогноз на збірну Бразилії на ЧС-2026: чого чекати від команди Анчелотті

Як Неймар прибув у табір збірної?

Нападник збірної Бразилії Неймар прибув до розташування національної команди на власному гелікоптері. Футболіст приземлився неподалік тренувальної бази, після чого одразу попрямував до партнерів по команді, повідомляє DAZN Football.

Бразильські та іспанські медіа активно поширили кадри прибуття зірки Сантоса. У соцмережах вболівальники назвали появу Неймара "голлівудською" та "достойною суперзірки".

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тепла зустріч з Анчелотті потрапила на відео

Окрему увагу привернула зустріч Неймара з головним тренером збірної Бразилії Карло Анчелотті. Італійський фахівець тепло обійняв футболіста, а відео цього моменту швидко стало вірусним.

Втім, не обійшлося без тривожних новин за участю головної бразильської зірки. Неймар має певний дискомфорт у литковому м'язі та пропустив частину тренувань. У збірній Бразилії уважно стежать за станом здоров'я лідера команди напередодні важливих матчів відбору на ЧС-2026.

Раніше у таборі Селесао спалахнув скандал через те, що нібито Неймар приховав інформацію про стан свого здоров'я перед прибуттям у розташування збірної.