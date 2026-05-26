Глобальне потепління перетворило літні місяці в США, Мексиці та Канаді на серйозне випробування для людської витривалості. Незалежні аналітики запевняють, що керівництво світового футболу заплющує очі на реальну загрозу зриву матчів, пише SMC.

Дивіться також Поставили ультиматум: африканську збірну можуть не пустити на чемпіонат світу-2026

У чому проблема?

Новий аналіз, проведений авторитетною кліматичною ініціативою World Weather Attribution, встановив, що чверть із 104 матчів ЧС-2026 пройде за умов, які перевищують безпечну норму. Міжнародна профспілка футболістів (FIFPRO) рекомендує скасовувати чи переносити поєдинки, якщо температура за вологим термометром сягає 28°C (еквівалент 38°C сухої спеки). Проте ФІФА відмовляється змінювати регламент, заявивши, що розгляне зупинку матчів лише у випадку, якщо цей показник перевалить за немислимі 32°C.

Модель вчених показала, що інтенсивні навантаження під прямим сонцем змусять зірок футболу втрачати понад 1,5 кілограма поту за годину, що миттєво веде до критичного зневоднення. Більше того, відкриті арени без кондиціонування повітря, де планується проведення фіналу та чвертьфіналів, мають до 70% ймовірності потрапити в аномальну спеку. Єдиним реальним порятунком від масових теплових ударів серед гравців та фанатів експерти називають термінове перенесення всіх матчів на пізній вечір.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Міста "смертельної" пастки

Дослідники виокремили шість найвразливіших стадіонів, де поєднання вологості океанічних повітряних мас та сонця буде найважчим: у Нью-Йорку, Філадельфії, Канзас-Сіті, Маямі, Бостоні та Монтерреї.

Організатори обіцяють впровадити обов'язкові трихвилинні паузи для пиття води у кожному таймі, але вчені називають це "краплею в морі". Через комерційні контракти з ТБ-трансляторами матчі ставлять на денний час, що автоматично перетворює відкриті футбольні поля на розпечені пастки для спортсменів та мільйонів уболівальників.