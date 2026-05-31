Він обіцяє принести вболівальникам нові емоції, адже участь у турнірі візьмуть 48 команд. Крім того, ФІФА анонсувала певні зміни в правилах перед ЧС-2026, повідомляє ESPN.

Як використовуватимуть VAR?

Нововведення стосуватимуться застосування системи VAR. Організація розширила можливі підстави для того, щоб суддя міг звернутися до перегляду відеоповтору.

Тепер на Мундіалі судді зможуть звертатися до відеоповтору в разі сумніву щодо призначення кутового. Якщо арбітр VAR вважає, що головний рефері невірно призначив кутовий, той отримає сигнал та зможе перевірити своє рішення за допомогою відео.

Також арбітри зможуть перевіряти правильність призначення других жовтих карток. Раніше арбітри могли перевіряти на відео лише потенційні прямі вилучення.

Оскільки дві жовті картки фактично перетворюються у червоні, суддя зможе перевірити своє рішення саме під час другого "гірчичника". Окрім цього, VAR застосовується у таких випадках:

забиті голи (перевірка офсайду, фолу в атаці чи перетину м'яча лінії воріт)

(перевірка офсайду, фолу в атаці чи перетину м'яча лінії воріт) призначення пенальті

прямі вилучення з поля

ідентифікація гравця (якщо картка виписана не тому футболісту)

В інших випадках суддя не зможе використовувати VAR. Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня на стадіонах у США, Канаді та Мексиці.